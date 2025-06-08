Blanco lamenta que Sánchez buscase «la crispación e ignorar a las comunidades»

Publicado por ICAL Valladolid Creado: Actualizado:

La vicepresidenta de la Junta, Isabel Blanco, lamentó ayer que el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, buscase ayer, en la Conferencia de Presidentes celebrada en Barcelona, «el enfrentamiento, la crispación e ignorar a las comunidades autónomas».

Unas comunidades cuyos ejecutivos, apuntó en declaraciones recogidas por Ical, mostraron al presidente del Gobierno «las necesidades reales de los territorios» en materias como la vivienda, los servicios básicos o el transporte, además de pedir una modificación «muy necesaria» del sistema de financiación autonómica «para financiar, precisamente, esos servicios básicos en un territorio como Castilla y León».

Al respecto, Blanco recordó que «prestar servicios en el mundo rural es un 50 por ciento más caro, por ejemplo, que prestarlo en las grandes ciudades». Una situación que afecta principalmente a comunidades con un gran territorio como Castilla y León, informa Ical.

Sin embargo, criticó que el presidente del Gobierno respondiese «buscando el enfrentamiento, la crispación e ignorar a las comunidades», motivo por el que Blanco justificó la petición de los presidentes de gobiernos autonómicos pertenecientes al PP, entre los que se encuentra el de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, de un adelanto electoral a nivel nacional «ante la parálisis y la crisis que está sufriendo el Gobierno de España».

Finalmente, y sobre la sentencia del Tribunal Supremo que obliga al Gobierno a responsabilizarse de cerca de un millar de menores migrantes llegados a las costas Canarias en los últimos meses, Blanco aseguró que «no hay ninguna novedad» sobre el posible reparto entre las comunidades que esto pudiese suponer ya que «desde la última Conferencia Sectorial, no hemos tenido ninguna novedad al respecto».

Por su parte, el secretario general del PP de Castilla y León, Francisco Vázquez, reivindicó la «buena forma de hacer política» que atribuyó a los alcaldes y concejales del Partido Popular en Castilla y León frente a un Gobierno nacional que, lamentó, «siempre está agraviando» a la Comunidad. En ese sentido, Vázquez valoró las «raíces municipalistas» de su formación gracias a unos alcaldes y concejales que calificó como «la infantería a disposición de los ciudadanos».

Por ello, el Partido Popular de Castilla y León quiso rendir homenaje a los ediles de su formación como «servidores públicos de esos 2.248 ayuntamientos que hay en Castilla y León» y cuya «buena forma de hacer política» contrasta, según Vázquez, con el «desgobierno constante» del que acusó al Ejecutivo nacional.

«Por eso, mañana vamos a ir a manifestarnos en la plaza de España de Madrid, porque queremos que haya elecciones ya para que se dé la palabra a los ciudadanos, que es lo que suele ocurrir en democracia», sentenció el secretario autonómico «popular», que consideró que esos comicios serían ideales para «elegir entre la buena forma de hacer política que tienen estos alcaldes y la que tiene el Gobierno, que está abandonando CyL». Se refirió así Vázquez «no solamente al tema del transporte» y la posible supresión de 474 paradas de autobús en las líneas de transporte concesional de viajeros por carretera, a la que ahora se une la eliminación de paradas en la Comunidad en determinadas frecuencias del tren de alta velocidad entre Madrid y Vigo, sino también al déficit del Gobierno con Castilla y León que cifró en más de 5.000 millones de euros y que debería ir para financiar los servicios públicos de la Comunidad. Frente a ello, Vázquez aseguró que el Gobierno del PP en la Junta, con Alfonso Fernández Mañueco al frente, está «haciendo lo contrario», al conseguir estar «en la primera línea de España en los servicios esenciales a los ciudadanos».