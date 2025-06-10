Diario de León

El líder de los populares defiende que CyL es un «modelo ejemplar» de las políticas del PP

Mañueco asegura que su intención es «agotar el mandato»: «Eso es lo que haré"

El presidente defiende que su actual gobierno es el que aporta «mayor estabilidad»

Mañueco, acompañado de Ignacio Galán y algunos de sus consejeros, ayer en Madrid.

Mañueco, acompañado de Ignacio Galán y algunos de sus consejeros, ayer en Madrid.juan lázaro

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, aseguró ayer que va a “agotar el mandato” y la legislatura con su actual gobierno en solitario, ya sin Vox, que remarcó es el que aporta “mayor estabilidad”. “Eso es lo que voy a hacer”, dijo el jefe del Ejecutivo autonómico interpretando el “sentir” de los castellanos y leoneses, ya que apuntó que tiene la “sensación” de que eso es lo que desea la gente, por lo que las elecciones autonómicas se celebrarán en 2026. “Yo siempre he dicho lo mismo, yo quiero agotar la legislatura, esa es mi intención y eso es lo que estoy haciendo”, dijo Fernández Mañueco durante su intervención, en la que además insistió en que se está gobernando desde la “estabilidad”, lo que permite que haya crecimiento económico, se genere empleo y se gestionen con “eficacia” los servicios públicos. En ese sentido, el presidente de la Junta y del PP de Castilla y León insistió en que su intención es “agotar” el mandato dado por los castellanos y leoneses en las elecciones de febrero de 2022. Además, apuntó que el “run run” sobre el posible adelanto electoral existe, a su juicio, desde que convocó las últimas autonómicas, porque recordó ya se deslizó la posibilidad de volver a poner las urnas con las andaluzas de aquel año, en 2023 con las municipales y generales y en 2024, con las europeas. De la misma forma, Fernández Mañueco aprovechó para defender su decisión de disolver las Cortes y convocar las elecciones de 2022, tras romper el pacto con Ciudadanos. El presidente de la Junta señaló que ahora se ha conocido por los WhatsApp entre Ábalos y Pedro Sánchez, que entonces “ya hablaban de una moción de censura con tránsfugas” de Cs. Por ello, recalcó que se ha visto con el tiempo que lo que hizo “tenía una base” política. Tras seis años como presidente de la Junta, cargo al que accedió en julio de 2019, Fernández Mañueco se reivindicó como un político “entregado a su tierra” y que cree en el servicio público a los ciudadanos. También, destacó su “todo moderado y pausado”, pero aclaró que esto no supone que no sea «exigente” con las inversiones pendientes del Gobierno o “firme” en la defensa de los intereses de CyL frente a los “ataques” que denunció recibe la Comunidad del Ejecutivo de Pedro Sánchez. Igualmente, el presidente de la Junta recalcó ante dirigentes del PP, empresarios y representantes sociales que “Castilla y León funciona” y que además es “un modelo ejemplar” de cómo funcionan las políticas del Partido Popular. De hecho, recalcó que ofrecen “estabilidad a la sociedad” para seguir creciendo, para generar oportunidades a los jóvenes y para apoyar a las empresas, trabajadores y familias.

El ECyL se transforma para adaptarse la realidad del mercado laboral

La consejera de Industria, Comercio y Empleo, Leticia García, resaltó ayer la transformación que está experimentando el Servicio Público de Empleo de Castilla y León (ECyL) y las políticas activas de empleo para adaptarse a la nueva realidad del mercado de trabajo, en la que el paro juvenil y la falta de mano de obra son dos de los retos más importantes.García, antes de participar en una mesa redonda del club de prensa de El Mundo bajo el título Emprendimiento y empleo: el futuro de Castilla y León, resaltó que el objetivo primordial de la Junta es la creación de empleo de calidad, para lo que se trabaja, de la mano del tejido productivo y de los diferentes agentes sociales, así como de la Universidad y el Tercer Sector, con el objetivo de ofrecer un clima colaborativo al tejido productivo para establecer un «ecosistema» favorable al desarrollo económico y la creación de empleo en la Comunidad. En este sentido, explicó la transformación que está sufriendo tanto el ECyL como las políticas activas de empleo como consecuencia de los cambios que se han venido produciendo en la última década. Así, indicó que, desde un punto de vista cuantitativo, la tasa de paro se ha reducido en un 50 por ciento, pero desde el punto de vista cualitativo también hay que cuadrar «lo que necesitan las empresas y lo que podemos ofrecer desde el Servicio Público de Empleo. Estamos en plena transformación del ECyL buscando esa adecuación», afirmó.Además, explicó que este cambio se hace en colaboración con las universidades públicas, pero también a través de la formación profesional dual, de los centros de formación y, de una forma muy específica, también con la inclusión de la economía social. En este sentido, resaltó que en los últimos años 30.000 trabajadores se han incorporado al mercado laboral procedentes de los ámbitos de personas más vulnerables y que este reto se está afrontando con programas específicos con las empresas. García puso en valor la positiva evolución del mercado de trabajo en Castilla y León, con una tasa de paro que cerró 2024 en el 8,7%, además de un crecimiento del PIB del 3,5%.
