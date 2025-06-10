Mañueco asegura que su intención es «agotar el mandato»: «Eso es lo que haré"

Publicado por Agencias Madrid Creado: Actualizado:

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, aseguró ayer que va a “agotar el mandato” y la legislatura con su actual gobierno en solitario, ya sin Vox, que remarcó es el que aporta “mayor estabilidad”. “Eso es lo que voy a hacer”, dijo el jefe del Ejecutivo autonómico interpretando el “sentir” de los castellanos y leoneses, ya que apuntó que tiene la “sensación” de que eso es lo que desea la gente, por lo que las elecciones autonómicas se celebrarán en 2026. “Yo siempre he dicho lo mismo, yo quiero agotar la legislatura, esa es mi intención y eso es lo que estoy haciendo”, dijo Fernández Mañueco durante su intervención, en la que además insistió en que se está gobernando desde la “estabilidad”, lo que permite que haya crecimiento económico, se genere empleo y se gestionen con “eficacia” los servicios públicos. En ese sentido, el presidente de la Junta y del PP de Castilla y León insistió en que su intención es “agotar” el mandato dado por los castellanos y leoneses en las elecciones de febrero de 2022. Además, apuntó que el “run run” sobre el posible adelanto electoral existe, a su juicio, desde que convocó las últimas autonómicas, porque recordó ya se deslizó la posibilidad de volver a poner las urnas con las andaluzas de aquel año, en 2023 con las municipales y generales y en 2024, con las europeas. De la misma forma, Fernández Mañueco aprovechó para defender su decisión de disolver las Cortes y convocar las elecciones de 2022, tras romper el pacto con Ciudadanos. El presidente de la Junta señaló que ahora se ha conocido por los WhatsApp entre Ábalos y Pedro Sánchez, que entonces “ya hablaban de una moción de censura con tránsfugas” de Cs. Por ello, recalcó que se ha visto con el tiempo que lo que hizo “tenía una base” política. Tras seis años como presidente de la Junta, cargo al que accedió en julio de 2019, Fernández Mañueco se reivindicó como un político “entregado a su tierra” y que cree en el servicio público a los ciudadanos. También, destacó su “todo moderado y pausado”, pero aclaró que esto no supone que no sea «exigente” con las inversiones pendientes del Gobierno o “firme” en la defensa de los intereses de CyL frente a los “ataques” que denunció recibe la Comunidad del Ejecutivo de Pedro Sánchez. Igualmente, el presidente de la Junta recalcó ante dirigentes del PP, empresarios y representantes sociales que “Castilla y León funciona” y que además es “un modelo ejemplar” de cómo funcionan las políticas del Partido Popular. De hecho, recalcó que ofrecen “estabilidad a la sociedad” para seguir creciendo, para generar oportunidades a los jóvenes y para apoyar a las empresas, trabajadores y familias.