La Junta mejora los procesos de concentración parcelaria que afectan a elementos naturales y el dominio público pecuario

Las consejerías de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural y la de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio han arbitrado una instrucción conjunta mediante la que se establece una vía de colaboración para mejorar los procedimientos de concentración parcelaria y la protección y conservación de los valores naturales, ecológicos y recreativos de las vías pecuarias y los montes de utilidad pública.

Con el propósito de presentar y explicar el referido documento, formalizado por ambos departamentos de la Junta, hoy se ha celebrado en Valladolid una jornada formativa que ha contado con la participación de 120 técnicos que, pertenecientes a los Servicios Centrales y Territoriales de ambas consejerías, medios propios de la Administración y empresas, participan en estos procesos administrativos en Castilla y León.

Según se informa desde la Junta, en términos de competitividad, las áreas concentradas han demostrado importantes ventajas. Por ejemplo, se registra un ahorro de combustible que oscila entre el 25 y el 30 por ciento, así como una disminución significativa del 45 por ciento en las distancias recorridas por los agricultores. Estas mejoras contribuyen de manera directa a la optimización de los recursos y a la reducción de costos operativos.

Desde una perspectiva socioeconómica, las zonas donde se han realizado concentraciones parcelarias presentan un incremento notable en la participación de jóvenes agricultores, siendo esta un 40 por ciento superior en comparación con áreas no concentradas. Asimismo, los agricultores de estas regiones invierten un 36 por ciento más en la modernización de sus explotaciones, lo que impulsa la innovación y el desarrollo agrícola en dichas áreas.

Beneficios

En el ámbito ambiental, estas intervenciones también muestran beneficios significativos. Se logra una reducción considerable de entre el 25 y el 30 por ciento en las emisiones de CO2, gracias a la optimización en el uso de maquinaria y equipos agrícolas. Esto no solo contribuye a mitigar el impacto ambiental, sino que también refuerza la sostenibilidad de las prácticas agrícolas en las zonas concentradas.

Además, desde el Gobierno autonómico se recuerda que el compromiso para esta legislatura es, por un lado, iniciar la concentración parcelaria en 150.000 hectáreas, y, por otro, ejecutar obras de infraestructura rural en zonas concentradas en una superficie similar. A fecha de hoy, se ha alcanzado el primer objetivo en un 95 por ciento y el segundo en un 52 por ciento.

La superficie total de Castilla y León ronda los 9,4 millones de hectáreas, de las que 5,7 millones se consideran concentrables, y ya se ha finalizado la concentración en casi 4,3 millones. En estos momentos, desde la Consejería de Agricultura se está trabajando, en diferentes fases del proceso, en la concentración parcelaria de 120 zonas, con más de 335.000 hectáreas de superficie y casi 81.000 propietarios beneficiados.

Este esfuerzo organizativo se revela especialmente importante por cuanto la superficie de montes de utilidad pública supera 1.800.000 hectáreas; y existen y se gestionan en la Comunidad en torno a 31.000 km de vías pecuarias, un patrimonio natural sin par en ninguna otra comunidad de España.