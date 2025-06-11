Mañueco reprocha a Vox que beneficie a Sánchez por su «obsesión contra el PP»

Publicado por ICAL Valladolid Creado: Actualizado:

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, reprocho ayer a Vox que su «actitud y obsesión contra el Partido Popular» sólo beneficia a Pedro Sánchez tras las críticas del portavoz de la formación de Abascal en las Cortes autonómicas, David Hierro, que acusó a Mañueco de elegir «el camino de la izquierda» y mantener en Castilla y León «la política ideológica del PSOE» al negarse a pactar los presupuestos de la Comunidad con Vox.

Y es que Hierro dirigió su pregunta al presidente de la Junta, en la sesión plenaria de las Cortes de Castilla y León de ayer, para conocer «cuál de las medidas propuestas por Vox, y aceptadas por los presidentes de Murcia, Baleares y Valencia, no considera aceptables para que Castilla y León tenga nuevos presupuestos».

Mañueco, que en su respuesta recordó que aquí se debe «pensar, trabajar y tomar decisiones por las personas de Castilla y León», aseguró someterse al acuerdo alcanzado con Vox tras las elecciones autonómicas de 2022, tras las que los de Abascal entraron en la Junta, pero no «a los chantajes» que dicha formación quiere, según Mañueco, imponer ahora. Lamentó asimismo que después «no se sentaran a dialogar ni a trabajar» para la elaboración de las cuentas de 2025, en una situación que Mañueco calificó de «lamentable», y tras acusar a los procuradores de Vox de ser «fieles soldados que van a cumplir las órdenes de sus capitanes en los despachos de Madrid», les culpó de «abandonar sus compromisos con las personas de Castilla y León».

No obstante, Mañueco aseguró que «Castilla y León funciona perfectamente» sin Vox en el Gobierno autonómico, ya que «nadie les echa de menos», pero sí afirmó que los ataques que la formación de Abascal hace contra la Junta «al único que benefician es a Sánchez».

Hierro, en cambio, replicó que Mañueco «ha elegido el camino de la izquierda» con los 19 millones de euros destinados a la publicidad institucional, los 8,7 millones para las ONG que «favorecen el efecto llamada a la migración ilegal» o con los millones dedicados a los sindicatos «para que no le monten el pollo en la calle». «Está vendiendo esta Comunidad para dejarla en manos de la izquierda», reiteró Hierro, que volvió a preguntar al presidente de la Junta qué le impide aceptar las propuestas planteadas por Vox para cerrar el presupuesto para Castilla y León, y entre las que figuraban cuestiones como «el rechazo explícito al reparto de migrantes de Sánchez, la igualdad entre los españoles o una mayor inversión en Sanidad acorde a lo que pagan los castellanos y leoneses con sus impuestos».