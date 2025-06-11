León copa las denuncias de la Autoridad en materia de Corrupción

Publicado por ICAL Valladolid Creado: Actualizado:

Luis Gracia, el titular de la Autoridad Independiente en materia de Corrupción de Castilla y León (AICCYL), entregó ayer martes la Memoria de actividad del primer año de este organismo al presidente de las Cortes, Carlos Pollán. Según se desprende del informe, en los seis meses en que estuvo en funcionamiento el organismo en 2024 recibió 25 denuncias, mientras que desde el pasado enero hasta el mes de junio en curso ya ha tramitado 40 denuncias.

En cuanto a la procedencia de las denuncias, 17 correspondían a la Administración de la Comunidad, siete a la Administración Municipal y una al ámbito de las universidades públicas. Por localización, cinco llegaron desde León, dos de Palencia, una de Salamanca y las restantes 17 del conjunto general de la Comunidad. Y sobre su tipología, un 56 por ciento hacía referencia a cuestiones relacionadas con la gestión de recursos humanos, mientras que el resto versaba sobre corrupción, políticas públicas, contratación pública y ausencia de canal interno. En cuanto a la identificación de la persona informante, el 76 por ciento de las denuncias eran identificadas y el 24 por ciento restante, anónimas.

Esta institución depende del Consejo de Cuentas, con la que comparte sede.