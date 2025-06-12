La gala con la que la sociedad reconoce a los héroes de la Comunidad

Publicado por C. F. A. LEÓN Creado: Actualizado:

n Los mejores hombres y mujeres de la Comunidad, los héroes que hacen de avanzadilla cultural, científica, tecnológica, deportiva y humana, los que inspiran y espolean a la sociedad para que todos aspiremos a más, recogerán el próximo 18 de junio los galardones que les reconocen como los mejores de Castilla y León, el espejo en el que mirarse para concitar el progreso común. Juan Antonio González Iglesias por su trayectoria como poeta y catedrático de Filología Clásica en la Universidad de Salamanca, Sara García y Pablo Álvarez, por su participación en programas de la Agencia Espacial Europea, Enrique Pascual Oliva, por su promoción del atletismo en Soria, María Caamaño Núñez, fundadora del proyecto solidario «La Sonrisa de María», Dora García, por su obra plástica y audiovisual con repercusión internacional, Elena García Armada, ingeniera médica especializada en exoesqueletos, y la ganadería «El Raso de Portillo», por su casta y reconocimiento en el mundo del toro demostrarán por un día que cuantos están a la vanguardia del progreso encabeza por lo general las últimas páginas de los periódicos.

Durante los últimos 41 años, el premio Castilla y León ha reconocido la labor de los gigantes de cada una de las provincias que integran el mapa autonómico y dan fe de la importancia que la comunidad tiene para el resto de España gracias a la labor desarrollada por sus artistas, escritores, científicos, pensadores, humanistas y deportistas. Este año y debido al fallecimiento del papa Francisco, la Junta decidió suspender el acto, que debería haberse celebrado el 23 de abril, en señal de luto. Numerosas personalidades del ámbito político, cultural, económico y social de la comunidad se darán cita el próximo día 18 de junio en el Centro Cultural Miguel Delibes para reconocer a los hombres y mujeres de Castilla y León que han sobresalido en el compromiso autonómico.

Sin brecha de género

Los mejores de las ciencias, humanidades, el deporte y los toros se reunirán en el auditorio vallisoletano para demostrar la dimensión de la sociedad de la comunidad. Además, estos premios han demostrado que la brecha por razón de género tiene cada vez menos peso en Castilla y León. De hecho, la ciudadanía ha alabado la elección de los elegidos y ha celebrado la paridad de género entre los premiados, con mensajes como «por fin los Premios reflejan la variedad y fuerza de Castilla y León». Otros destacan la inclusión de figuras científicas y humanísticas, elogiando especialmente a María Caamaño por su labor solidaria: «Una niña con un corazón enorme, orgullo regional».