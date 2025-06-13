La Junta ve «insuficiente» la financiación de la educación de 0 a 3 años del Gobierno

Publicado por ICAL Valladolid Creado: Actualizado:

La consejera de Educación, Rocío Lucas, trasladó ayer que es «absolutamente insuficiente» la financiación de la educación de 0 a 3 años que ofrece el Gobierno, que solo cubre el 15 por ciento del coste en Castilla y León, y que asciende a 175 millones de euros para todo el conjunto del país, según se anunció en la Conferencia de Presidentes y tal como constataron las cifras que se pusieron hoy sobre la mesa en la Conferencia Sectorial del ramo, tal y como recogió Ical.

Así, recordó que la Junta invierte anualmente más de 65 millones de euros en ofrecer una educación gratuita y universal para el alumnado de 0 a 3 años. Por este motivo, la Consejería ha solicitado que se mejore la dotación económica de esta medida para llegar al entorno del 50 por ciento de la inversión que realizan las distintas comunidades autónomas. En el caso de Castilla y León, la actual propuesta no llega ni al 15 por ciento. Del mismo modo, reiteró el «malestar» de la Junta por tener que hacerse cargo del coste y la gestión de las altas a la Seguridad Social del alumnado de Formación Profesional, así como la obligatoriedad de realizarlas desde primero.

Rocío Lucas recordó que Castilla y León ya anunció que el tejido productivo no estaba preparado para acoger alumnos durante su primer curso de Formación Profesional y que eso podría generar dificultades. De hecho, la Consejería se anticipó en su normativa autonómica «haciendo posible que, en el caso de no haber empresas suficientes, se pudieran agrupar todas las horas en el segundo curso del ciclo para posibilitar esas prácticas y que todos los alumnos titulen».

Respecto a la Formación Profesional, además, se ha solicitado al Ministerio una solución para el alumnado extranjero que se encuentre en situación irregular, pues la imposibilidad de incluirlo en el sistema de la Seguridad Social les cierra las puertas a la formación.

Durante el encuentro se debatió la puesta en marcha del nuevo Plan de Formación ante emergencias en los centros docentes. Una iniciativa con la que Castilla y León ya ha mostrado su desacuerdo por aportar más carga administrativa a los docentes. Asimismo, la Junta considera que los objetivos ya se abordan de forma correcta en los currículos vigentes en Castilla y León.

Una vez recordado el posicionamiento inicial, Rocío Lucas manifestó que deben ser los docentes los que lo impartan, si se desarrolla en periodo lectivo, por lo que propone iniciar la formación del profesorado durante el próximo curso 2025-2026 para empezar a implantarlo a partir de septiembre de 2026. De este modo, el personal de los servicios de emergencia o los voluntarios de Protección Civil actuarían de modo complementario, cuando se requiera su presencia en los centros con carácter voluntario y en actividades extraescolares.

Por otro lado, el Consejo de Gobierno aprobó una subvención de 200.000 euros para cofinanciar la contratación de personal investigador al amparo de las Ayudas Beatriz Galindo para la atracción del talento investigador. La Consejería de Educación busca «favorecer» la captación de capital humano investigador que haya realizado su carrera profesional en el extranjero.

Convocadas por la Administración, las ayudas Beatriz Galindo pretenden atraer talento investigador que haya desarrollado parte de su carrera profesional en el extranjero. Se conceden a las universidades públicas para la contratación de personal investigador en una de sus dos modalidades, senior o junior.