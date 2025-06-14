CyL redujo su endeudamiento al 18,3% del PIB, el menor en 10 años

El consejero de Economía y Hacienda y portavoz, Carlos Fernández Carriedo (i), y el consejero de Movilidad y Transformación Digital, José Luis Sanz Merino (c) antes de comparecer en rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.Nacho Gallego / EFE

La aportación de Castilla y León al endeudamiento global de las autonomías españolas es reducida, de acuerdo con los datos facilitados esta mañana por el organismo regulador. En concreto, al finalizar el primer trimestre del año suponía el 4,12 por ciento del total de las comunidades, contabilizado en 338.151 millones de euros.

A 31 de marzo de 2025 Castilla y León acumulaba 13.944 millones de euros de pasivo, con un descenso intertrimestral del 2,1 por ciento frente al incremento del 0,7 por ciento que registró el conjunto autonómico. Esta cantidad representa el 18,3 por ciento de su Producto Interior Bruto, lo que supone el menor nivel de endeudamiento en relación al PIB desde 2014. Además, esta ratio se mantiene por debajo de la media autonómica (21 por ciento), aumentando su diferencial a 2,7 puntos porcentuales.

En el cálculo del volumen de deuda autonómica el supervisor bancario incluye los créditos reintegrables que la Junta concede a las empresas, cuantificados en 214,3 millones de euros, así como el llamado «factoring sin recurso» —créditos comerciales con la administración cedidos a entidades financieras-, que añade 55 millones de euros y también el endeudamiento asociado a proyectos de colaboración público-privada por 235,4 millones de euros.

El análisis de la estructura de la cartera de endeudamiento de Castilla y León en términos del Sistema Europeo de Cuentas (SEC 2010), revela que al cierre del primer trimestre de 2025 el mayor importe corresponde a las emisiones de deuda pública, que representan el 20,8 por ciento, con 2.900 millones de euros. La deuda con el Fondo de Facilidad Financiera es de 1.582,5 millones de euros —en concreto, el 11,4 por ciento— correspondiente al préstamo concertado en 2020. Como prestamistas relevantes figuran también las entidades financieras multilaterales, como son el Banco Europeo de Inversiones y el Banco de Desarrollo del Consejo de Europa, con 1.588,2 millones de euros, un 11,4 por ciento de la deuda de la Comunidad.

El 96,2 por ciento del endeudamiento castellano y leonés estaba concentrado en la Administración General, frente al 3,8 por ciento de universidades, organismos autónomos, entes públicos de derecho privado y empresas públicas, entre otros. Respecto al vencimiento, el 99,5 por ciento de la deuda viva de la Comunidad está formalizada a largo plazo frente al 0,5 por ciento a corto plazo, lo que minimiza los riesgos de refinanciación. Asimismo, el 70,5 por ciento está concertado a tipo de interés fijo y el 29,5 por ciento a interés variable, un reparto que permite mitigar el efecto de subidas del Euribor, y además, está suscrita en euros en su totalidad.

Este moderado nivel de endeudamiento es uno de los factores que la agencia Moody»s valoró favorablemente en su decisión de mejorar el perfil financiero de la Comunidad, elevando el rating Baa1 a perspectiva positiva, ratificando de este modo la misma calificación que el Reino de España. Además, ha tenido también en cuenta la buena gestión presupuestaria y financiera, los déficits contenidos y la buena accesibilidad de Castilla y León al mercado de deuda.

El Banco de España contabiliza en 4.082 millones de euros la deuda de aquellas empresas públicas autonómicas que no están incluidas en el perímetro SEC 2010, sin que Castilla y León tenga asignada ninguna cuantía adicional. De este modo, teniendo en cuenta los datos de todo el sector público autonómico, la ratio media de endeudamiento con respecto a PIB se elevaría a 31 de marzo de 2025 al 21,3 por ciento, frente al 18,3 por ciento de Castilla y León. CyL cumplió en 2024 el objetivo de deuda pública al respetar los límites de endeudamiento fijados, tal y como ha puesto de manifiesto el Informe sobre el cumplimiento de las reglas fiscales publicado por el Ministerio de Hacienda.

