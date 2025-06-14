Muere un joven electrocutado con un molino de viento mientras estaba de acampada con unos amigos

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Un joven de 23 años falleció esta noche tras sufrir una electrocución de un grupo electrógeno en el interior de un molino de viento, en un parque eólico de Merindad de río Ubierna (Burgos), según informó la Agencia de Protección Civil y Emergencias.

La sala de operaciones del 112 Castilla y León recibió una llamada poco antes de esta medianoche, que solicitaba asistencia para un varón que quedó inconsciente tras recibir una descarga eléctrica en el interior de un aerogenerador, en la localidad de Quintanilla Sobresierra, en el municipio de Merindad de río Ubierna (Burgos).

Los alertantes explicaron que el joven, que formaba parte de un grupo de acampada, se quedó en el interior del molino, cuya puerta, a consecuencia del incidente, se bloqueó y no se podía abrir.

El 112 avisó del incidente a los Bomberos de Burgos, a la Guardia Civil (COS) y al centro coordinador de urgencias (CCU) de Emergencias Sanitarias - Sacyl, desde el que se envió una UVI móvil. En el lugar, y tras acceder al interior del molino, los organismos de emergencias confirmaron el fallecimiento del joven.