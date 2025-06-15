Mañueco avisa: «El AVE debe ser para unir gentes y territorios"

Publicado por Juanma de Sáa (Ical) Zamora Creado: Actualizado:

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, afirmó ayer que el AVE «debe servir para unir gentes y territorios» y consideró que «cualquier otra cosa es una injusticia», en referencia a la supresión de paradas en Segovia, Medina del Campo (Valladolid) y en la Estación del Ferrocarril de Otero de Sanabria (Zamora).

«Es importante apostar por los proyectos, aunque no tengan rentabilidad económica. Hay que apostar también por los que tienen rentabilidad social. Es importante creen en el mundo rural y generar derechos en el mundo rural», subrayó.

Mañueco recordó que la Administración autonómica «va a a ofrecer el autobús gratis para todas las líneas que gestiona la Junta, para todas las personas empadronadas en Castilla y León» y precisó: «En Zamora, beneficiará a unos 200.000 viajeros al año en 309 rutas». El presidente de CyL hizo estas declaraciones en la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, en Villarrín de Campos (Zamora), durante la clausura del Día de la Provincia.

«Javier, nos has puesto deberes a todos», bromeó, en alusión a las reivindicaciones expuestas por Faúndez Domínguez durante su intervención, entre ellas, el establecimiento de un marco jurídico para «transmitir seguridad» a los habitantes del mundo rural al abordar instalaciones de energías renovables. «Es una gran responsabilidad hablar en Villarrín, en el Día de la Provincia, y me acojo a la protección del Cristo de los Afligidos y de Nuestra Señora del Rosario, que presiden la iglesia», indicó.

El acto, al que asistieron cerca de 60 personas, contó con la presencia de la vicepresidenta y consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco; la consejera de Industria, Comercio y Empleo, Leticia García; la vicepresidenta segunda de las Cortes de Castilla y León, Ana Sánchez; el delegado territorial de la Junta en Zamora, Fernando Prada; el subdelegado del Gobierno en Zamora, Ángel Blanco; los diputados nacionales por zamora Elvira Velasco, Óscar Ramajo y Antidio Fagúndez; los senadores José María Barrios, Fernando Martínez-Maillo, Natalia Ucero y José Fernández, y la alcaldesa de Villarrín de Campos, Ainhoa Aranguren, así como alcales, concejales, autoridades civiles, militares y eclesiásticas, entre otros representantes de instituciones y entidades públicas y privadas.

El número uno del Ejecutivo autonómico enumeró algunos de los principales proyectos que benefician a la provincia de Zamora, como el Polígono Zamora Norte en Monfarracinos; los planes territoriales en Tierra de Campos y La Raya, la ampliación del Polígono Puerta del Noroeste en Benavente; el desarrollo del proyecto de Monte la Reina, «que siempre ha contado y contará con el apoyo de la Junta», y el Parque Tecnológico «La Aldehuela». Asimismo, recordó la vigésima octava edición de Las Edades del Hombre, que se celebrará en Zamora desde el próximo mes de octubre hasta abril de 2026; la consolidación de la Feria Internacional del Queso «Fromago Cheese Experience», «que continuará celebrándose en la provincia», y de la Feria de Innovación y Tecnología al Servicio de los Cuidados, que «refuerza el papel de la Zamora como referente internacional» en ese ámbito.

Fernández Mañueco felicitó a los galardonados con los Premios Tierras de Zamora, como «representantes de la valía de las gentes» de la provincia.

