Nace un quebrantahuesos en el Moncayo, el primero en más de cien años

La Junta de Castilla y León ha confirmado el nacimiento de un pollo de quebrantahuesos (Gypaetus barbatus) en libertad en el Moncayo soriano, un hecho histórico que marca el regreso de esta emblemática ave al Sistema Ibérico tras más de cien años de ausencia. El seguimiento de la pareja reproductora ha sido realizado por agentes medioambientales de Castilla y León y Aragón, con la colaboración de los técnicos de la Fundación para la Conservación del Quebrantahuesos (FCQ).

Se trata de la primera reproducción natural con éxito de la especie en el Sistema Ibérico. No es la primera vez que nace un pollo de quebrantahuesos en el Moncayo, pero hasta el momento sin buen resultado.

En el año 2020 se produjo el primer intento de reproducción de una pareja en la parte zaragozana del macizo del Moncayo, sin éxito, y la pareja lo volvió a intentar en 2021, esta vez en la parte soriana, de nuevo de manera infructuosa.

"El nacimiento de este pollo en 2025 es un símbolo de esperanza en la recolonización de la población la especie en todo el sistema ibérico", han indicado los expertos.

El seguimiento del éxito reproductor de la pareja se ha realizado por agentes medioambientales desde diciembre. Los padres son un macho adulto, sin marcas, y la hembra Ezka que cuenta con diez años de edad tras haber sido marcada en 2015 siendo pollo en el Valle del Roncal (Navarra).

La eclosión del huevo se produjo a mediados de febrero y, durante el seguimiento, se ha llevado a cabo la captura del pollo para su identificación, marcaje y la colocación de un emisor GPS. Se trata de una operación delicada realizada por los técnicos de la FCQ con la colaboración del Grupo de Intervenciones en Altura de los agentes medioambientales de Soria que contó en todo el momento con el seguimiento y asistencia de un veterinario. El papel de este experto fue corroborar el buen estado físico y sanitario del pollo y proceder a la obtención de medidas morfométricas y del peso corporal, así como la toma de muestras biológicas.

Este tipo de marcaje permite obtener información de altísimo valor científico, sobre movimientos dispersivos tras el abandono del nido, selección de hábitat y zonas de alimentación o interacciones con otras poblaciones y posibles riesgos de mortalidad, entre otros aspectos.

A este pollo se le ha dado el nombre de Moncayo como símbolo de un territorio compartido por Castilla y León y Aragón.

El quebrantahuesos (Gypaetus barbatus) es una especie necrófaga que está en la Lista Roja Europea de especies amenazadas calificada como vulnerable y catalogada En Peligro de Extinción según el Catálogo Español de Especies Amenazadas.

La población reproductora de Pirineos es la mayor de la Unión Europea y se ha extendido a otros lugares de la Península como Picos de Europa, Sistema Bético (Andalucía y Castilla-La Mancha) y Montes Vascos, además del sistema Ibérico (Moncayo y Urbión-Cebollera).