Lo que más preocupa en CyL: la vivienda sobre todo, la despoblación y la sanidad

La vivienda es de lejos la máxima preocupación en la comunidad autónoma. Lo ven así casi seis de cada diez encuestados por Sigma Dos. Para el 55,8 %, la situación de la vivienda en su ciudad o pueblo es un factor de preocupación. A esa inquietud le sigue, por porcentaje, la preocupación por la despoblación, que lo percibe como un motivo de intranquilidad el 42 % de las personas consultadas en el barómetro sobre la coyuntura socioeconómica de la autonomía.

Casi igualado a ese resultado, con el 40,3 %, está la preocupación por la sanidad, que es el tercer motivo citado dentro de los principales problemas que afronta Castilla y León. En cuarto lugar, ya más alejado, se sitúa el envejecimiento de la población (lo cree como problema el 33,2 % de los encuestados), seguido del desempleo (un problema que cita el 25,9 % de las personas a las que se les hizo la encuesta) y la falta de tejido industrial (lo cree el 25,8 %).

En el listado de preocupaciones, pero ya en menor medida, figura la falta de recursos en el medio rural (20 %), la falta de adecuadas infraestructuras ferroviarias (menos del 18 % de los encuestados), la baja natalidad (el 16,5 %), las infraestructuras (el 15,3 %), la economía (que es preocupación sólo para el 13,9 % de los consultados) y la educación (para el 12,9 %). En los dos últimos lugares de problemas para la sociedad de CyL están la inmigración, que representa una preocupación tan sólo para el 11,5 % de los ciudadanos, y la agricultura y ganadería, para el 9,7 %.

León es la provincia que menos orgullosa se siente de la Comunidad. A la pregunta Sigma Dos para CyLTV de si cree que es un orgullo que Castilla y León esté entre las tres mejores autonomías en servicios públicos, lo cree un 64,3 % de los leoneses frente a un 76,4 % de los ciudadanos de Valladolid, la provincia en donde se manifiesta más claramente ese sentimiento. Detrás va Palencia (74,7 %), Burgos y Zamora casi empatadas (70, 2 y 70, 1 % respectivamente), y luego Segovia (68,1 %), Salamanca (67, 9 %), Soria (66,1) y Ávila (66 %).

El sondeo refleja que las mujeres (71,2 %), la población con más de 65 años (73,9 %), los ciudadanos que han votado al PP en las últimas elecciones (89,8 %) y los ciudadanos de Valladolid (76,4 %) son quienes tienen esta percepción de orgullo en mayor medida. Quienes menos son la población de 45 a 64 años (66,5 %), los votantes de Podemos (45 %) y los leoneses (64,3 %).

El sondeo muestra que casi la mitad de los encuestados, el 46,6 %, cree que su situación económica se ha mantenido estable durante los últimos cinco años mientras que para cerca del 36 % su economía ha empeorado y sólo el 14 % ve una mejoría. Esta percepción varía en función de la edad y del partido político al que se vota. Así, el 19,9 % de los jóvenes entre 18 y 29 años detecta una mejoría, porcentaje que desciende hasta el 10,6 % entre las personas mayores de 65 años. Los ciudadanos de 45 a 64 años son los que más aprecian un empeoramiento en su economía. Lo es para el 40,3% frente al 29,3 % de los jóvenes.

Por preferencias políticas, aprecian una mejoría económica sobre todo los votantes de Podemos (20 %) y del PSOE (18,5 %) mientras que los electores de Vox (52,3 %) y del PP (35%) creen que va peor.