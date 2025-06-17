Lo que más preocupa en CyL: la vivienda sobre todo, la despoblación y la sanidad
León es la provincia que menos orgullosa se siente de la Comunidad y Valladolid la que más
La vivienda es de lejos la máxima preocupación en la comunidad autónoma. Lo ven así casi seis de cada diez encuestados por Sigma Dos. Para el 55,8 %, la situación de la vivienda en su ciudad o pueblo es un factor de preocupación. A esa inquietud le sigue, por porcentaje, la preocupación por la despoblación, que lo percibe como un motivo de intranquilidad el 42 % de las personas consultadas en el barómetro sobre la coyuntura socioeconómica de la autonomía.
Casi igualado a ese resultado, con el 40,3 %, está la preocupación por la sanidad, que es el tercer motivo citado dentro de los principales problemas que afronta Castilla y León. En cuarto lugar, ya más alejado, se sitúa el envejecimiento de la población (lo cree como problema el 33,2 % de los encuestados), seguido del desempleo (un problema que cita el 25,9 % de las personas a las que se les hizo la encuesta) y la falta de tejido industrial (lo cree el 25,8 %).
En el listado de preocupaciones, pero ya en menor medida, figura la falta de recursos en el medio rural (20 %), la falta de adecuadas infraestructuras ferroviarias (menos del 18 % de los encuestados), la baja natalidad (el 16,5 %), las infraestructuras (el 15,3 %), la economía (que es preocupación sólo para el 13,9 % de los consultados) y la educación (para el 12,9 %). En los dos últimos lugares de problemas para la sociedad de CyL están la inmigración, que representa una preocupación tan sólo para el 11,5 % de los ciudadanos, y la agricultura y ganadería, para el 9,7 %.
León es la provincia que menos orgullosa se siente de la Comunidad. A la pregunta Sigma Dos para CyLTV de si cree que es un orgullo que Castilla y León esté entre las tres mejores autonomías en servicios públicos, lo cree un 64,3 % de los leoneses frente a un 76,4 % de los ciudadanos de Valladolid, la provincia en donde se manifiesta más claramente ese sentimiento. Detrás va Palencia (74,7 %), Burgos y Zamora casi empatadas (70, 2 y 70, 1 % respectivamente), y luego Segovia (68,1 %), Salamanca (67, 9 %), Soria (66,1) y Ávila (66 %).
El sondeo refleja que las mujeres (71,2 %), la población con más de 65 años (73,9 %), los ciudadanos que han votado al PP en las últimas elecciones (89,8 %) y los ciudadanos de Valladolid (76,4 %) son quienes tienen esta percepción de orgullo en mayor medida. Quienes menos son la población de 45 a 64 años (66,5 %), los votantes de Podemos (45 %) y los leoneses (64,3 %).
El sondeo muestra que casi la mitad de los encuestados, el 46,6 %, cree que su situación económica se ha mantenido estable durante los últimos cinco años mientras que para cerca del 36 % su economía ha empeorado y sólo el 14 % ve una mejoría. Esta percepción varía en función de la edad y del partido político al que se vota. Así, el 19,9 % de los jóvenes entre 18 y 29 años detecta una mejoría, porcentaje que desciende hasta el 10,6 % entre las personas mayores de 65 años. Los ciudadanos de 45 a 64 años son los que más aprecian un empeoramiento en su economía. Lo es para el 40,3% frente al 29,3 % de los jóvenes.
Por preferencias políticas, aprecian una mejoría económica sobre todo los votantes de Podemos (20 %) y del PSOE (18,5 %) mientras que los electores de Vox (52,3 %) y del PP (35%) creen que va peor.