Mañueco volvería a ganar las elecciones en CyL pero necesitaría a Vox o a la UPL

Mañueco volvería a ganar las elecciones autonómicas en CyL pero se quedaría a tres escaños de la mayoría absoluta por lo que necesitaría pactar con Vox para tener un gobierno estable o arriesgarse a gobernar con acuerdos puntuales en cada una de las propuestas que hiciera. El actual presidente de la Junta tendría otra opción: pactar con los leonesistas de la UPL. Los tres procuradores que la encuesta de Sigma Dos le da a la Unión del Pueblo Leonés permitirían a Mañueco tener los votos 41 votos necesarios en la Cortes de Castilla y León. La UPL se convertiría así en una pieza clave en la próxima legislatura autonómica.

El sondeo da una victoria clara al PP en Castilla y León. El partido que lidera Alfonso Fernández Mañueco obtendría cinco puntos más que en las elecciones de 2022 y sumaría, en la mejor de las horquillas, hasta siete escaños más en las Cortes de CyL. El barómetro de Sigma Dos para CyLTV le otorga a los populares el 36,7 % de los votos frente al respaldo del 31,4 % que obtuvo en los pasados comicios. Aún así, Mañueco no lograría la ansiada mayoría absoluta que tanto solicita a los votantes y se quedaría a tres escaños de poder gobernar con tranquilidad. Ese resultado le obligaría a elegir entre tres posibilidades: gobernar en minoría con acuerdos puntuales, pactar con Vox o buscar un acuerdo con la UPL.

La encuesta, que se ha realizado justo antes de que estallara el escándalo del supuesto cobro de comisiones por parte del secretario de Organización del PSOE nacional y número tres de Pedro Sánchez, Santos Cerdán —que ha presentado su baja del partido y su renuncia al escaño y, por tanto, a la condición de aforado— da al PP de Castilla y León entre 35 y 38 escaños, lo que supone entre cuatro y siete procuradores más que los que tienen actualmente. En el peor resultado de esa horquilla, Mañueco necesitaría incluir a algún partido político más en la ecuación o bien optar por reeditar su coalición con la extrema derecha, con quien ya gobernó al inicio de la legislatura hasta que el líder de Vox, Santiago Abascal, ordenó romper con los acuerdos de gobierno que tenían con el PP en todo el territorio español.

El PSOE no tendrá opción de formar gobierno y aunque el nuevo líder en la Comunidad, Carlos Martínez, obtendría una ligera subida (una décima, hasta el 30,1 % de los votos) en el mejor escenario podría sumar dos procuradores, hasta los 30, y en el rango peor de la horquilla que concede la encuesta perder un escaño. Los socialistas sólo ganarían en León. En las otras ocho provincias del territorio de CyL el ganador sería el Partido Popular.

Vox se mantendría como tercera fuerza política en las Cortes de CyL aunque sufrirá un fuerte descalabro, según el sondeo, quedándose con sólo 8 escaños frente a los 13 que logró en 2022 aunque un escándalo interno dejó al partido con once procuradores tras la expulsión-fuga de dos de sus miembros.

Podemos sería la cuarta fuerza si se celebraran ahora elecciones en la autonomía y obtendría una subida de tres puntos, logrando el 7,9 % de los apoyos, lo que le permitiría aumentar su representación y pasar de un procurador a tres o cuatro en el escenario más favorable que plantea el sondeo.

UPL también crecería y subiría cinco décimas, de un porcentaje del 4,3 pasaría al 4,9 por ciento y mantendría sus tres escaños actuales.

Por Ávila corre el riesgo de desaparecer del tablero institucional parlamentario y perdería el único escaño que tiene. La desaparición total se consuma para Ciudadanos, que quedaría borrado del mapa político en CyL y Francisco Igea, que llegó a ser vicepresidente de la Junta gracias a una pacto PP-Cs, no volvería a sentarse en el Hemiciclo.

Soria Ya resiste, pero perdería uno o dos de los tres representantes que logró en las últimas autonómicas. Vía Burgalesa, Zamora Decide y SAF no lograrían representación parlamentaria.

En León, el PSOE sería el ganador en las autonómicas, aunque muy reñido con el PP. Aún así, el socialista Carlos Martínez, que ha tomado el relevo del ahora senador Luis Tudanca, tiene en la provincia su único granero de votos asegurado en toda la autonomía. El Partido Socialista sería la fuerza política más votada, con el 27,7 % de los apoyos, cinco décimas más que el resultado que obtendría el PP, que se quedaría en el 27,2 %. Y aunque los socialistas pierden casi un punto respecto a 2022 y los populares crecerían algo más de dos décimas, el reparto de escaños se queda como está actualmente: cuatro procuradores por la provincia de León para el PSOE y cuatro para el PP.

En la provincia, la tercera fuerza más votada seguiría siendo la UPL, con el 23,2 % de los votos, lo que supone un crecimiento de dos puntos, según el barómetro de Sigma Dos, que le da tres procuradores. Vox, en cuarta posición en León, obtendría el 11,9 % de los votos, casi tres puntos y medio menos. Y Podemos crecería más de tres puntos sobre 2022 y lograría hacerse con el 8,1 % de los votos autonómicos.

Por escaños, la representación de la provincia de León en las Cortes de CyL sería de 4 escaños para el PSOE, 4 para el PP, 3 para la UPL, 1 para Vox y Podemos uno.

EL RESTO DE LAS PROVINCIAS

En Ávila, la fuerza más votada sería el PP, con el 41,2% del respaldo, siete puntos por encima de los datos obtenidos en 2022 (el 34%). El PSOE repetiría en segunda posición, con el 26,1% de los votos, casi dos puntos por encima de los resultados previos. La tercera formación con más apoyos volvería a ser Vox, aunque bajando dos puntos y medio, con el 14,9%. Descenso también de Por Ávila, que en cuarta posición y con el 8,1% de los apoyos perdería más de ocho puntos y medio. Podemos, quinta fuerza más votada, alcanzaría el 5,6% de respaldo, casi dos puntos más que en 2022. Con esos datos del barómetro, el PP lograría 4 escaños en el mejor escenario, el PSOE mantendría sus dos representantes, al igual que Vox que conservaría su único escaño, mientras que Por Ávila podría perder representación en favor del PP.

En Burgos el PP sería la fuerza más votada con el 35,7% y un crecimiento de casi cinco puntos respecto a los resultados de 2022, situándose por delante del PSOE, que pasaría a la segunda posición, con el 33,2% de los apoyos, casi un punto más. Vox conservaría la tercera posición con un 12% de los votos, frente al 16,6% logrado en los comicios anteriores. Podemos se mantendría en cuarta posición con el 9,8%, tres puntos y medio más que en 2022. la encuesta da cinco escaños al PP en detrimento del PSOE, que lograría cuatro (pierde uno). Vox se quedaría con uno de sus dos escaños mientras que Podemos conseguiría representación.

En Palencia, el PP sería la formación más votada con el 40,1% de los votos, siete puntos más que en 2022, adelantado al PSOE, que obtendría el 33% de los votos, nueve décimas menos que en los resultados anteriores. Vox pierde cuatro puntos y lograría un respaldo del 13,9% de nuevo como tercera fuerza más votada, seguida de Podemos, que crece casi tres puntos obteniendo el 7,1% pero no logra representación. En las Cortes, y por escaños, el PP, PSOE y VOX mantienen su representación: tres procuradores en el caso de los populares y los socialistas y uno en el caso de Vox.

En Salamanca, el PP repetiría como el partido más votado con el 42,7 % del respaldo, cuatro puntos más que en 2022. El PSOE de nuevo sería la segunda fuerza con el 29,3%, en la línea de los resultados previos (29,6 %). Vox obtendría el 13,4%, perdiendo cuatro puntos y medio. Crecería Podemos logrando un respaldo del 7,5%, lo que supone cuatro puntos más. En escaños, el PP lograría 6, el PSOE 4, Vox uno y otro Podemos.

En Segovia, el PP volvería a ser el partido con más apoyos, con el 40,6 %, lo que supondría casi seis puntos más que en los comicios anteriores. También lograría más votos el PSOE, el 33,2 %, casi dos puntos más respecto a 2022. Vox descendería más de nueve puntos, logrando el 10,1 % y Podemos obtendría el 8,9 %, casi tres puntos más que en 2022. Vox perdería su representación y el escaño se lo repartirían los partidos mayoritarios.

En Soria, el PP sería la fuerza más votada, con el 31,1 % de los votos y adelantaría a Soria Ya, que pasaría a la segunda posición con el 26,1 %. El PSOE volvería a situarse en tercer lugar, con el 25,1 %. Los datos confirman la caída de Soria Ya, que perdería más de 16 puntos y medio. Vox y Podemos se mantendrían en cuarta y quinta posición respectivamente con cifras similares a 2022 y sin representación. En el reparto de escaños, Soria Ya perdería uno o dos de los tres actuales, que se distribuirían entre PP, que pasaría de uno a dos, y PSOE que podría sumar uno más al que tiene actualmente.

En Valladolid, el PP obtendría el 40,1% de los apoyos, más de nueve puntos respecto a los resultados de 2022, y se situaría por delante del PSOE, que pasaría a ser la segunda fuerza más votada, registrando el 30,1 %, un punto menos que en los comicios anteriores. Vox repetiría en tercera posición con el 15,4 %, bajando más de cuatro puntos y medio. Podemos volvería a firmar la cuarta posición con datos similares, el 7,2 %. Por escaños, el PP sumaría siete, dos más que en los comicios anteriores, Ciudadanos se queda sin representación, Vox bajaría de tres a dos, y PSOE y Podemos mantendrían su representación actual con cinco y uno respectivamente.

En Zamora se mantendría la tendencia de 2022 con un leve crecimiento de los dos partidos mayoritarios. El PP, con el 34,4 % de los votos, ganaría las elecciones, seguido del PSOE con el 33 % del respaldo. Vox registraría un descenso de casi seis puntos, con un 13,2%, y Podemos lo sumaría, con el 9 % de los votos. Crecería también poco más de tres puntos Zamora Decide, con un respaldo del 5,7 %, pero sin representación. En el reparto de escaños Zamora registraría los mismos datos: tres para PP y PSOE y uno para Vox.

En CyL, casi nadie duda de que Mañueco volverá a ser presidente de la Junta. No al menos los encuestados por Sigma Dos para CyLTV. El 68,5 % de los encuestados considera que si se celebrasen hoy elecciones autonómicas, Alfonso Fernández Mañueco sería de nuevo el próximo presidente de Castilla y León. La percepción es mayoritaria en todos los perfiles de edad, sexo y también sobre la opción política de los preguntados. Lo cree el 89,1 % del electorado del PP y el 70 % de los votantes de Vox. Pero aún más: esta impresión la tiene también el 59,3 % de los votantes del PSOE y el 59,2 % de los de Podemos. Sólo para el 15,5% de los encuestados sería el secretario general del PSOE en Castilla y León, Carlos Martínez, el próximo presidente de la Junta de Castilla y León. Incluso entre los votantes socialistas no es el candidato claro ya que lo cree solo un 32,3% de los votantes del PSOE. Tampoco entre quienes eligen la papeleta de Podemos en las urnas: sólo el 24,2 %. Y es residual entre los de Vox (el 5 %) y del PP (apenas el 3 %).