Castilla y León creará un premio anual para reconocer su folklore que se entregará cada 23 de abril

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, anunció hoy la creación de un premio anual y autonómico de folklore que se convocará el próximo año y se entregará cada 23 de abril, con motivo del Día de la Comunidad. Su objetivo es “ensalzar” los valores de la música popular y los bailes tradicionales, así como la “firme implicación” de quienes trabajan para conservarla y difundirla.

En la Casa de la Cultura de Villalar de los Comuneros (Valladolid), Fernández Mañueco cerró el acto de homenaje al ‘Folk Castellano y Leonés’, que incluyó un recuerdo a Félix Pérez, uno de los fundadores de Candeal, fallecido hace cinco años. Este nuevo galardón, dijo, será impulsado por la Fundación para la Promoción de los Valores y la Identidad de Castilla y León.

En su intervención, Fernández Mañueco avanzó que este premio, en sus “distintas modalidades”, reconocerá la labor que realizan músicos, investigadores, entidades culturales y las diferentes agrupaciones. “Juntos”, dijo, se pretende dar el “protagonismo” y “el cariño” que se merece la música popular y tradicional, desde el “respeto”, el “reconocimiento” y la “admiración” a quienes han sabido mantenerlas.

Asimismo, el presidente de la Junta aseguró que la música tradicional, “parte de la esencia del “pueblo llano” y una “excepcional seña de identidad”, sigue “muy viva” en Castilla y León y añadió que conservar este “precioso legado” no es una “opción”, sino una “obligación”.

En ese sentido, el presidente de la Comunidad abogó por un “diálogo permanente” entre el pasado y la historia con el presente, para proyecto al futuro. “Inspíranos en el ayer, lo que tiene que ser nuestro mañana”, dijo Fernández Mañueco quien puso en valor la “extraordinaria riqueza” y “diversidad” del folklore de la Comunidad.

“Es nuestra cultura milenaria, nuestra forma de ser, nuestras costumbres más arraigadas”, dijo para resumir que todo ello son las “raíces” de los castellanos y leoneses. Además, reconoció la labor de las diputaciones provinciales por “recuperar” y “recopilar” el folklore de Castilla y León, pero también de investigadores, compositores y músicos por “difundir”, “preservar” y “recuperar” esta “enorme tradición”.

Homenaje a Félix Pérez

Previamente, Fernández Mañueco entregó una placa conmemorativa a Mercedes García, la viuda de Félix Pérez, compositor zamorano y uno de los fundadores de Candeal, fallecido en 2020 a los 67 años. En una breve intervención, ella agradeció este “recuerdo tan emotivo y homenaje” y pidió no “echar en el olvido” el “Día de Villalar”.

A continuación actuó quien fuera su compañero durante años en Candeal, Toño Ortega, quien interpretó ‘La Palomita’, una canción recuperada en un pueblo de Zamora, y la jota “lenta” ‘Por entrar en tu huerto’, de San Justo de la Vega (León).