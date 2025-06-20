La Junta reivindica el 'eje del Duero' como el «interruptor» que salvó el apagón

Publicado por Ical / Cristina Cándido Valladolid / Madrid Creado: Actualizado:

El portavoz de la Junta y consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, reivindicó ayer al «eje del Duero», en especial a Zamora y Salamanca, como el »interruptor» que permitió el reinicio del sistema eléctrico el pasado 28 de abril, cuando se produjo a mediodía un apagón en la España peninsular, después de que el Gobierno presentara este martes en el Consejo de Ministros el informe sobre el origen del denominado «cero energético».

En la comparecencia posterior al Consejo de Gobierno, Fernández Carriedo recordó que pidieron participar en la comisión que investigó las causas, pero apuntó que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico rechazó esta posibilidad. Por ello, evitó valorar el informe presentado, porque conocen los resultados, pero no cómo se ha llegado a ellos por parte de la comisión creada por el Gobierno.

El consejero portavoz insistió en que es «tan importante» explicar lo que sucedió para que se produjera un apagón eléctrico, como lo que hay que hacer en el futuro. De esta forma, trasladó que el presidente Alfonso Fernández Mañueco ha pedido impulsar las infraestructuras eléctricas de abastecimiento, en especial en algunos polígonos industriales, porque señaló la falta de capacidad de las redes impide que se asienten algunas empresas.

Carriedo manifestó que han pedido más inversiones en estos equipamientos, pero también apostar por el almacenamiento y por el autoconsumo y el consumo en proximidad. Defendió que los territorios que generan la electricidad tengan «ventajas comparativas», de forma que dispongan de puntos de suministro que atiendan la implantación de empresas. El portavoz de la Junta denunció que Red Eléctrica de España (REE) y el Ministerio para la Transición Ecológica se niega a dotar de la infraestructura energética que necesita el Parque Empresarial del Medio Ambiente (Pema) de Garray (Soria). Esto, denunció, pone en riesgo la instalación de alguna compañía.

En pleno debate por las causas y consecuencias del gran apagón y en plena guerra por las responsabilidades entre Red Eléctrica y las grandes energéticas, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) aprobó el 12 de junio una revisión de las normas técnicas que regulan los mecanismos para evitar sobrecargas de tensión en la red.

La creciente integración de renovables y la caída de demanda ya venía provocando, mucho tiempo antes del cero energético, elevadas oscilaciones en los niveles de tensión que podrían acabar -como ya venía advirtiendo el operador y finalmente sucedió el 28 de abril- en cortes eléctricos. La norma vigente hasta ahora data del año 2000 y el gestor del sistema ya solicitó en 2021 que se actualizara esta norma a tenor de la fuerte penetración de energías limpias en el sistema.

Red Eléctrica remitió a la CNMC en marzo de 2024 una nueva propuesta de diseño del servicio con una vertiente que incorporaba incentivos económicos para la prestación dinámica. Esta propuesta es la que ahora se aprueba, tras el trámite de audiencia e información pública (lanzado el 18 de noviembre de 2024) y el posterior análisis y consideración de alegaciones.

La maraña burocrática dilató los tiempos que Competencia ha acelerado 50 días después del apagón. Así, el órgano que preside Cani Fernández actualiza el denominado Procedimiento de Operación 7.4 -necesario para regular los flujos de electricidad en la red- y fija unos umbrales de tensión que se tienen que mantener en todo momento para evitar apagones, y establece qué empresas deben cumplirlos y cómo, para evitar que la red colapse.

Mecanismos de mercado Con la nueva normativa se introduce "dinamismo" en el servicio de control de tensión y se incentiva el desarrollo de capacidades para poder proporcionar mayores recursos por parte de todas las tecnologías de generación y de demanda, según explicó en una nota la CNMC tras la publicación de los respectivos informes de Moncloa y Red Eléctrica sobre el apagón. También se introducen mecanismos de mercado, para que las instalaciones que lo deseen aporten capacidad de regular tensión a cambio de una retribución que se fijará con sistemas como una subasta.

El diseño del servicio se ha desarrollado partiendo de una propuesta inicial del operador del sistema eléctrico de junio de 2021. En la memoria de la resolución de 8 de septiembre de 2022 (por la que se aprueban las condiciones aplicables a los servicios de no frecuencia y otros servicios para la operación del sistema eléctrico peninsular español, y se creaba el marco para el servicio de control de tensión) ya se señalaron diversas preocupaciones sobre el modelo propuesto, así como sobre otros aspectos técnicos relativos a su adaptación.

Mediante resolución de 16 de enero de 2025, este proyecto ha sido prorrogado recientemente hasta febrero de 2026, con el fin de seguir avanzando en el conocimiento del potencial de la industria para contribuir a la resolución de problemas de control de tensión. Durante su desarrollo, se ha puesto de manifiesto que los consumidores participantes han modificado de forma significativa su factor de potencia, comenzando a consumir potencia reactiva, lo que resulta favorable para el control de la tensión.

La Eurocámara urge a reforzar las redes eléctricas de la UE El Parlamento Europeo pidió este jueves que se refuercen y modernicen las redes eléctricas de la Unión Europea y que se desarrollen las interconexiones transfronterizas, algo que los europarlamentarios calificaron como una "necesidad" tras el apagón que sufrieron España y Portugal el pasado 28 de abril. "El apagón en la Península Ibérica ha demostrado de forma contundente lo vulnerables que siguen siendo nuestras redes. Nos recuerda que la transición energética europea fracasará si no invertimos en infraestructuras con la misma estrategia que en renovables", declaró en un comunicado la ponente del texto, la eurodiputada liberal austríaca Anna Sturgkh.

El texto, no vinculante y adoptado con 418 votos a favor, 112 en contra y 45 abstenciones, pide "la implementación del Plan de Acción de la UE para las redes, y subraya la necesidad de realizar inversiones significativas y modernizaciones de infraestructuras con el fin de mejorar y aumentar la capacidad de transmisión transfronteriza", informó la Eurocámara en un comunicado.