Un helicóptero sanitario para cada provincia es la medida social con más respaldo en la Comunidad

Las medidas sociales implantadas por la Junta en la Comunidad reciben el respaldo de los ciudadanos de CyL pero, curiosamente, no con una mayoría aplastante. Se salva una promesa: la ampliación de helicópteros sanitarios para que haya uno en cada provincia de la autonomía y uno también en el Bierzo lo respalda un casi unánime 80, 2 % de los encuestados por Sigma Dos para CyLTV. Esta ampliación de la flota de helicópteros sanitarios es valorado como una decisión muy buena por el 41,5 % de las personas que respondieron a la encuesta y como buena por otro 40, 8 %. No hay aquí distinción de sexo ni edad, porque lo apoyan por mayoría rtanto hombres como mujeres y en todos los rangos de edad. La valoración positiva se extiende a todos los grupos de votantes prácticamente con los mismos porcentajes, todos rozando o sobrepasando el 85 % excepto quienes votaron a Podemos, que se quedaron en un 72, 5 %.

Casi dos de cada tres ciudadanos de CyL (el 65,9 % de los encuestados), considera positiva la medida de gratuidad de los autobuses dependientes de la Junta para las personas empadronadas en la Comunidad. La medida es muy buena para el 31 por ciento de los encuestados y buena para el 34,9 por ciento. La percepción favorable se impone en ambos sexos y en todos los segmentos de edad. Así lo afirman el 68,1 por ciento de los mayores de 65 años, el 67 por ciento de la población hasta 44 años y el 63,4 por ciento de los ciudadanos entre 45 y 64 años. La opinión sobre la tarjeta Buscyl es positiva entre todos los electorados. Así lo cree el 70,7 % de los votantes del PP y del PSOE y el 60,8 % de quienes eligieron a Podemos en las pasadas elecciones autonómicas. En el caso de los votantes de Vox la percepción favorable se sitúa por debajo del sesenta por ciento (59,5 %).

Sobre las medidas de conciliación de la Junta, a más de la mitad (el 51,1 %) le parece bien o muy bien la creación de un bono de 200 euros para que las familias paguen actividades extraescolares de sus hijos. La iniciativa tiene buena acogida entre mujeres y hombres, así como en todos los segmentos de edad. Perciben que está bien o muy bien el 57 % de los jóvenes entre 18 y 29 años, el 56 % de los mayores de 65 y el 54,9 % de la población entre 30 y 44 años. Por debajo del cincuenta por ciento la visualizan como buena o muy buena la población de 45 a 64 años. Entre los electorados, son los votantes del PSOE, el 60,1 %, quienes más muestran esta opinión favorable, seguidos de quienes eligen al PP (52,9 %). Los votantes de Vox rebajan esa buena opinión al un 45% y los de Podemos aún más, un 43,4 %. Además, un 23,3 % de los encuestados cree que esta medida es mala o muy mala.

Otra medida social que afecta a los ciudadanos que viven en el medio rural es la de la la subvención de hasta 3.000 euros anunciada por la Junta para mantener abiertos los bares de los pueblos en los que solo exista uno. Apoyan esta línea de subvenciones el 61 % de los encuestados por Sigma Dos. Aunque la apoyan ambos sexos y todas las franjas de edad, quienes acogen con más satisfacción esta medida son los mayores de 65 (65,4 %), seguidos de los jóvenes de 18 a 29 años (65,2 %) y luego la población entre 45 y 64 años (60,2 %). Son los votantes del PP, el 70,2 por ciento de los encuestados, quienes mejor ven esta ayuda, seguidos de los electores de Podemos y los de Vox (64,5 por ciento). Por debajo del 60 % se muestran los votantes del PSOE (59,7 %).

La iniciativa de la Junta de celebrar el Día de la Comunidad en las capitales de provincia y en las ciudades más grandes de la Comunidad con conciertos y carreras además de la celebración de Villalar concita menos apoyos. Los respalda el 50,5 % de los encuestados y sólo para el 16,5 resulta muy bien. Quienes mejor acogen esta decisión son los jóvenes de 18 a 29 (59,4 %) seguidos de los de 30 a 44 (52,3 %). Para quienes tienen de 45 a 64 sólo es importante para e 49,7 % y para los mayores de 65 lo es para un 46,6 %.

Los votantes del PP son quienes más respaldan esta iniciativa, con 66,4 %, seguidos de los de Vox, el 58,2. Por debajo del cincuenta por ciento se sitúan los votantes del PSOE (46,4 %) y sólo el 27,5 de los votantes de Podemos opinan que es buena o muy buena.