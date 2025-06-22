El Bierzo lidera la mayor carga de trabajo de los médicos de familia

Publicado por Agencias Valladolid Creado: Actualizado:

Castilla y León ha logrado recortar la presión asistencial en los centros de Atención Primaria en el último año, pero el sistema aún adolece de la falta de la falta de profesionales. El balón de oxígeno no acaba de llegar a las consultas de los médicos de Familia, que cada día tienen que atender una media de 28,17 pacientes. Entre los motivos, la falta de médicos, el aumento de la edad de la población y los pacientes pluripatológicos que hacen engrosar la listas de médicos, con el añadido de las peonadas para despejar las listas de espera. Razones que año a año convierten en utopía la histórica demanda de diez minutos de consulta por paciente, con el lastre de que la Comunidad asiste a los momentos de mayores jubilaciones (este 2025 alcanzan la edad de jubilación unos 150 profesionales), pero con la confianza depositada en las nuevas vocaciones, que han logrado agotar, después de años, la oferta MIR de Medicina de Familia y Comunitaria en Castilla y León y en toda España.

Es cierto que, si se hace una retrospectiva, se observa, eso sí, que es el mejor dato de presión asistencial desde 2016, cuando se registraron 26,68 citas por día, con la excepción de 2019, con 24 pacientes. Las cargas de trabajo son menores en el último año cerrado sobre los datos de 2023 tanto en el medio urbano como en el rural, con 34,84 y 23,01 citas diarias, frente a las 35,08 y 23,33 del ejercicio anterior, pero lejos del dato de 2019, cuando los médicos de los pueblos atendían a una media de 20,12 pacientes y los del ámbito urbano y semiurbano, 29,5. En el caso de las ciudades, las 34,84 citas están en el tope de las 35 pactadas por la Consejería y la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos con las peonadas. Si se analizan los datos por áreas de salud, las agendas más cargadas vuelven a ser las de Valladolid Oeste y El Bierzo, con 34,16 y 34 pacientes en cada caso, dentro de la tónica de hace un año, cuando sumaron 34,09 y 34,01. Por el contrario, las más ligeras repiten en Zamora, Soria y Segovia con 21,16 pacientes diarios en el primer caso, y con , 22,51 y 25,06 en los otros dos.

Por encima de la media autonómica de 28,17 pacientes están, además de Valladolid Oeste y El Bierzo, Valladolid Este (31,68), Burgos (29,97) y Ávila (29,01). Muy similar es la cifra que registran Palencia (28,65) y Salamanca (28,67), mientras que el área de León (26,27) está por debajo, junto a las ya citadas de Zamora, Soria y Segovia.

Por ámbitos de atención, se observa que en el medio urbano las consultas más tensionadas están en El Bierzo (34). Por encima de los 34,84 pacientes de media, figuran Ávila (36,75), Burgos (37,05), Palencia (38,35), junto a Salamanca (35,13), Valladolid Oeste (37,82), así como Valladolid Este (36,47) y León (35,42). Las que bajan la media son las áreas de León, con 31,3 paciente diarios, Segovia (30,72), Soria (32) y Zamora, que registra la mas baja, con 28,07. En los pueblos, las cargas más elevadas están, de nuevo, en las áreas de El Bierzo (30,9), junto a Valladolid Oeste (28,96), y con menor número de pacientes en Zamora (16,43) y Soria (19,45). En Ávila alcanzan los 24,95 pacientes; en Burgos, los 20,95; en León, los 22,93, y en Palencia los 23,431. Salamanca cerró el dato con 23,89; Segovia, con, 22,22, y Soria con 19,45. En cuanto a las consultas de Pediatría, la situación es similar a la de hace un año, con 22,08 consultas en 2024, frente a las 22,06 de hace dos. En el medio urbano llegan a las 23,46 y en el rural, se cierran con 19,23. Por áreas, las de mayores cargas son El Bierzo y Palencia, con 25,6 y 25,46 pacientes por día, respectivamente. Y las de menor, Segovia y Valladolid Este, en ambos casos por debajo de los 20, con 16,9 y 19,44. Por encima de la media están Ávila (22,78), Salamanca (24,06), y Valladolid Oeste (22,67). León alcanza las 21,28; Zamora suma 20,11, mientras que en Burgos los pediatras ven una media de 21,81 niños al día, y en Soria, las 21,29.