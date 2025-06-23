Carlos Martínez deja en stand by su primer Comité a la espera del cónclave del 5 de julio

Publicado por Agencias Valladolid Creado: Actualizado:

El PSOE de Carlos Martínez cambia de planes y deja en «stand by» su primer Comité Autonómico, el máximo órgano entre congresos para los socialistas, que tenía previsto reunirse el 11 de julio. La dirección se ha visto obligada a dejar en el aire esta cita ante el Comité Federal del próximo 5 de julio que abordará en Madrid el relevo de Santos Cerdán, entre otras cuestiones.

La federación de Castilla y León, la que primero tendrá que enfrentarse a unas elecciones, tenía previsto activar la maquinara del partido con la celebración de un Comité Autonómico que tenía sobre la mesa como tema estrella la aprobación del calendario de primarias para elegir a sus candidatos. Asimismo, el equipo de Carlos Martínez, que ultima en estas semanas las asambleas de sus agrupaciones, ha compartido actos con alcaldes en las diferentes provincias, y el secretario de Organización, Daniel de la Rosa, ha mantenido encuentros con sus homólogos. A todo ello pretendía unir, como cierre de curso, el primer Comité Autonómico, que además tendrá que elegir presidente, pues hasta ahora ostentaba este cargo el procurador zamorano José Ignacio Martín Benito. En este foro, el secretario autonómico, como es habitual, ofrece una intervención a puerta abierta para hacer balance y marcar los retos y estrategias a los dirigentes socialistas. A continuación, los asistentes pueden pedir la palabra y fijar posición sobre lo expresado por el líder, con la posibilidad de que se adopten o no propuestas de resolución.

El último Comité Autonómico, celebrado en un hotel de Valladolid, tuvo lugar a primeros de octubre de 2024, cuando el exsecretario autonómico Luis Tudanca planteó celebrar unas primarias de inmediato, previas al Congreso Federal que acogió Sevilla a finales de noviembre. Aquella reunión, marcada por la tensión y las críticas, terminó con un calendario que tumbó un día después Ferraz y la renuncia a seguir del burgalés ya en enero de este año. Ahora, el PSOE tenía ya reservado en el calendario el 11 de julio, de hecho los estatutos señalan que deben celebrarse dos reuniones al año del Comité Autonómico. Esto, según reconocen, se queda ahora en suspenso a la espera de que se concrete qué pasos dará el secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ya que el 5 de julio se procederá a la elección, al menos, del nuevo responsable de Organización, tras la salida de Cerdán.

Aunque los socialistas de Castilla y León tienen tiempo todavía, pues las autonómicas tendrán lugar, sino se adelantan, en marzo de 2026, Carlos Martínez ha trasladado ya en varias ocasiones la importancia de trabajar en las listas electorales en las que su proyecto de «partido de alcaldes» podría marcar la diferencia en un momento en el que, además, se esperan cambios, tras el fin del ciclo de los partidarios de Tudanca. De acuerdo a las normas internas, los socialistas tienen que convocar unas primarias para elegir al candidato a la Presidencia de la Junta que será salvo sorpresa mayúscula Carlos Martínez, por lo que si no hay otro aspirante, no será necesario poner las urnas en las casas del pueblo. También en las provincias tiene que celebrarse asambleas para elegir a los que lideran las listas a las Cortes, que además son «cremallera» en el PSOE.

Preocupación

Estos días la federación no es ajena a la preocupación que cunde entre los cuadros del partido tras conocerse el informe de la UCO que implicaba al exsecretario de Organización en un presunto caso de corrupción. Sin certezas en la «brújula» del PSOE, algunos temen un castigo en las elecciones de una comunidad que el PSOE no gobierna desde 1987. También existen dudas en determinados sectores sobre la continuidad de algunos dirigentes de CyL en la dirección federal por su proximidad a Santos Cerdán. De hecho, ha habido consultas desde Madrid a dirigentes, «sanchistas» confesos, con los que se habían cortado los canales de comunicación y que, tras la salida del navarro, han vuelto a reactivarse. Con un escenario abierto y cambiante, todos miran al «cónclave» del 5 de julio en busca de respuestas para decidir qué pasos dar en el PSCyL.