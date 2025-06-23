La iglesia más antigua de España se pone de moda

Publicado por EP Creado: Actualizado:

San Juan de Baños, la iglesia más antigua de España que se mantiene en pie, ubicada en Baños de Cerrato (Palencia), ha estrenado iluminación ornamental interior en el marco de una iniciativa de Fundación Iberdrola.

El obispo de Palencia, Mikel Garciandía, y el presidente de la Fundación Iberdrola España, Jaime Alfonsín, han inaugurado, en presencia de la viceconsejera de Acción Cultural de la Junta de Castilla y León, Mar Sancho; la presidenta de la Diputación de Palencia, Ángeles Armisén; el alcalde de Venta de Baños, José María López, y el delegado de Iberdrola de Castilla y León, Miguel Calvo, la nueva instalación lumínica del templo de Baños de Cerrato.

Esta iniciativa de la Fundación Iberdrola ha dotado a San Juan de Baños de una nueva luz que enfatiza, en un juego de luces y penumbras, "un entorno íntimo y espiritual que vincula al visitante a la trascendencia de la basílica", según un comunicado de la Diócesis de Palencia e Iberdrola.

Para ello, se ha realizado un diseño de iluminación respetuoso con los valores patrimoniales y litúrgicos, todo ello con el objetivo de acentuar la belleza de las distintas fases constructivas de los elementos singulares que conforman el conjunto y del significado que la arquitectura representa.

El proyecto, que ha contado con el apoyo de empresas locales, resalta así la belleza de los elementos arquitectónicos que conforman el conjunto a través de un diseño respetuoso al aplicar la tecnología LED más avanzada con la instalación de un total de 23 luminarias y temperatura de color cálida, con una potencia instalada de 0,296 kW.

La basílica fue declarada Monumento Nacional en el año 1897 y representa un "ejemplo" de fusión de la cultura visigoda dentro de la dualidad hispanorromana y germánica. Considerada como la iglesia en pie más antigua de España, fue construida y consagrada en el año 661 tal como atestigua la lápida conservada en el arco triunfal del templo. La tradición vincula su edificación a la voluntad del monarca visigodo Recesvinto.

La nueva iluminación es "una muestra más del compromiso de Iberdrola con Castilla y León y de su propósito permanente de promover el valor social de la cultura, procedencia y conservación del patrimonio histórico-artístico de la región", ha destacado la entidad.