La Junta confía en que podrá cumplir el cronograma del sistema gratuito de bus

La Junta de Castilla y León y la Federación Empresarial Castellano y Leonesa de Transporte en Autobús (Fecylbus) confían en «cumplir el cronograma» de implantación del sistema inteligente para la gratuidad del autobús metropolitano e interurbano en los alrededor de 2.000 vehículos que operan en la Comunidad para este fin.

Así lo expusieron tanto el consejero de Movilidad y Transformación Digital, José Luis Sanz Merino, como el presidente de Fecylbus, Fernando García. Sanz Merino afirmó que la Consejería de Movilidad y los operadores del transporte por carretera pertenecientes a Fecylbus tienen «contactos muy frecuentes y una colaboración muy estrecha», máxime ahora con el proyecto de transporte interurbano y metropolitano gratuito que la Junta pondrá en marcha a partir del 1 julio para los menores de 15 años y desde el 1 de septiembre para el conjunto de la ciudadanía. Un proyecto que Sanz Merino reconoció que «no va a ser fácil de implantar» por las «peculiaridades que conlleva» la instalación de un sistema inteligente de transporte en 2.000 autobuses «a la vez», pero que, aún así, mantuvo que confían en «cumplir el cronograma» desde el «primer hito importante», el día 1 de julio, con la incorporación de los menores de 15 años que ya podrán disfrutar de la gratuidad en el transporte interurbano y metropolitano de Castilla y León. Un colectivo que ya ha pedido un total de 11.500 tarjetas Buscyl, y que supone un número «más pequeño» que el del conjunto de usuarios que se esperan para la «gran prueba» a partir del 1 de septiembre, cuando se incorporarán todos los peticionarios del conjunto de la ciudadanía que está empadronada en Castilla y León.

Ese día, como explicó el consejero Sanz Merino, se empezará a desarrollar el sistema en las ciudades con transporte metropolitano y «progresivamente» irán entrando las líneas del transporte interurbano «en aquellas ciudades que no tienen metropolitano» hasta alcanzar las 2.628 rutas involucradas en la nueva tarjeta, unas magnitudes que el consejero de Transportes reconoció que conllevan «cierta complicación».

No obstante, Sanz Merino reiteró la importancia de «la colaboración y la alianza» de los operadores con la Junta de Castilla y León para «sacar adelante este proyecto» desde un compromiso que «está yendo más allá de lo que es una relación entre concedentes y concesionarios» y que agradeció a las empresas incorporadas a «este nuevo sistema de movilidad que persigue la accesibilidad de todos los ciudadanos, vivan donde vivan, y propiciar la lucha contra la despoblación».