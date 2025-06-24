Diario de León

El día 1 de julio tiene lugar el primer hito del sistema para 2.000 vehículos que operan de forma simultanea

La Junta confía en que podrá cumplir el cronograma del sistema gratuito de bus

Merino dice que el número de tarjetas Buscyl solicitadas por menores de 15 años alcanza ya las 11.500

Los consejeros de Movilidad y Transformación Digital, José Luis Sanz Merino, y de Educación, Rocío Lucas, clausuran la asamblea de la Federación Empresarial Castellano y Leonesa de Transporte en Autobús (Fecylbus).

La Junta de Castilla y León y la Federación Empresarial Castellano y Leonesa de Transporte en Autobús (Fecylbus) confían en «cumplir el cronograma» de implantación del sistema inteligente para la gratuidad del autobús metropolitano e interurbano en los alrededor de 2.000 vehículos que operan en la Comunidad para este fin.

Así lo expusieron tanto el consejero de Movilidad y Transformación Digital, José Luis Sanz Merino, como el presidente de Fecylbus, Fernando García. Sanz Merino afirmó que la Consejería de Movilidad y los operadores del transporte por carretera pertenecientes a Fecylbus tienen «contactos muy frecuentes y una colaboración muy estrecha», máxime ahora con el proyecto de transporte interurbano y metropolitano gratuito que la Junta pondrá en marcha a partir del 1 julio para los menores de 15 años y desde el 1 de septiembre para el conjunto de la ciudadanía. Un proyecto que Sanz Merino reconoció que «no va a ser fácil de implantar» por las «peculiaridades que conlleva» la instalación de un sistema inteligente de transporte en 2.000 autobuses «a la vez», pero que, aún así, mantuvo que confían en «cumplir el cronograma» desde el «primer hito importante», el día 1 de julio, con la incorporación de los menores de 15 años que ya podrán disfrutar de la gratuidad en el transporte interurbano y metropolitano de Castilla y León. Un colectivo que ya ha pedido un total de 11.500 tarjetas Buscyl, y que supone un número «más pequeño» que el del conjunto de usuarios que se esperan para la «gran prueba» a partir del 1 de septiembre, cuando se incorporarán todos los peticionarios del conjunto de la ciudadanía que está empadronada en Castilla y León.

Ese día, como explicó el consejero Sanz Merino, se empezará a desarrollar el sistema en las ciudades con transporte metropolitano y «progresivamente» irán entrando las líneas del transporte interurbano «en aquellas ciudades que no tienen metropolitano» hasta alcanzar las 2.628 rutas involucradas en la nueva tarjeta, unas magnitudes que el consejero de Transportes reconoció que conllevan «cierta complicación».

No obstante, Sanz Merino reiteró la importancia de «la colaboración y la alianza» de los operadores con la Junta de Castilla y León para «sacar adelante este proyecto» desde un compromiso que «está yendo más allá de lo que es una relación entre concedentes y concesionarios» y que agradeció a las empresas incorporadas a «este nuevo sistema de movilidad que persigue la accesibilidad de todos los ciudadanos, vivan donde vivan, y propiciar la lucha contra la despoblación».

El consejero de Movilidad y Transformación Digital de la Junta, José Luis Sanz Merino, mostró ayer sus dudas sobre el acuerdo parlamentario para evitar la supresión de paradas de autobús en Castilla y León que se derivaba de la propuesta del nuevo mapa concesional del transporte por carretera estatal. Y es que, según afirmó, desde su Consejería han chequeado las enmiendas transaccionales a la nueva Ley de Movilidad Sostenible, que suponía que el Ministerio de Transportes mantenía las 346 paradas que inicialmente se iban a suprimir en el medio rural de Castilla y León si las autonomía no aceptaba la cesión de estos tráficos, y «no sale la ecuación». «No se deriva de la propuesta de enmienda transacional esa situación», planteó Sanz Merino antes de clausurar la asamblea de la Federación Empresarial Castellano y Leonesa de Transporte en Autobús (Fecylbus), donde añadió que, además, esa propuesta «se ha quedado en el aire» porque, finalmente, el dictamen que iba a ir al pleno del Congreso esta semana «fue retirado».Una situación que Sanz Merino achaca a que «grupos más cercanos» al Gobierno en el Congreso «tampoco lo han visto con claridad» y, así, el anuncio de la posible reversión de la eliminación de las paradas «ha decaído». «Estamos donde estábamos antes», concluyó el consejero de Movilidad y Transformación Digital.Por ello, José Luiz Sanz Merino reclamó al Ministerio de Transportes la convocatoria de la Conferencia Sectorial del ramo «para poder hablar de este tema con el resto de comunidades autónomas» y el propio Gobierno, dado que «se lleva obviando desde hace dos años» la convocatoria de esta reunión y, planteó, «no parece un método de trabajo operativo». «Tampoco parece plausible funcionar a través de medidas unilaterales, rodeando el problema a través de tramitaciones parlamentarias o con conversaciones bilaterales con alguna de las comunidades de muy distinto grado, intensidad y objetivos dependiendo del color político», expuso José Luis Sanz Merino, que censuró esta «manera de trabajar» que atribuyó al Gobierno.

Sanz Merino duda del acuerdo parlamentario para evitar la supresión de paradas
