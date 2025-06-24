Alejandro Vázquez alaba el compromiso de Ricardo García, que «trasciende a la empresa»

Publicado por Natalia Escribano Burgos Creado: Actualizado:

Has contribuido a que nuestra provincia y nuestra Comunidad sea un lugar más próspero y, por tanto, a mejorar la vida de las personas de nuestra tierra». Estas fueron algunas de las palabras que el consejero de Sanidad de la Junta de Castilla y León, el burgalés Alejandro Vázquez, dedicó al director de Operaciones de Benteler, Ricardo García García, con dos plantas en la Comunidad Autónoma (Burgos y Venta de Baños), durante la entrega de los Premios Campeadores 2025, de la mano de El Correo de Burgos. El representante del Gobierno de Alfonso Fernández Mañueco fue el encargado de cerrar el evento con un discurso muy centrado en el papel económico que juega la industria en la provincia de Burgos, así como en toda CyL. Recordó, por tanto, que la industria representa más del 30% del PIB local, frente al 16% de la media nacional, y aseguró que «no es fruto de la casualidad, sino de la cultura del esfuerzo y de la alianza entre administración, empresa y sociedad». Según concretó, «nuestro futuro y el de las generaciones venideras nos obligan a ser actores principales con una responsabilidad compartida: mejorar continuamente los productos y servicios, hacerlos sostenibles y acelerar la transformación digital para reforzar el posicionamiento de nuestras organizaciones, su modernización y competitividad». En este sentido, manifestó el compromiso del Gobierno regional con la investigación, la innovación y la formación, «tres aspectos del conocimiento que, sin duda, actuarán como palanca para promover nuestro crecimiento económico, la creación de empleo y el bienestar social». Los Premios Campeadores reconocen en su primera edición a Ricardo García, vinculado a Benteler desde hace más de 35 años, porque ha sido un ejemplo en el sector gracias a su visión estratégica y su capacidad para impulsar a la planta de Burgos como una referencia internacional dentro de la compañía. Bajo su liderazgo, esta planta no solo ha elevado su relevancia a nivel global, sino que ha logrado consolidar a Castilla y León como un enclave fundamental para la automoción en Europa. Prque un gran poder conlleva una gran responsabilidad, Ricardo García, director de Operaciones de Benteler, asumía con orgullo el reto de estrenar el palmarés de los Premios Campeadores. Sujetaba con mano firme la Tizona que lo designaba como el elegido para inaugurar un reconocimiento que buscará, año tras año, reconocer los valores eternos del de Vivar en aquellos que hoy en día siguen dando la batalla por el futuro de la ciudad. Atisbaba García, al vuelo, esa doble intención del galardón recién nacido y, «profundamente agradecido», reconocía que, además de honrar al equipo que lidera, supone reforzar su obligación para con Burgos: «Nos compromete a seguir defendiendo una industria con alma, a seguir apostando por el desarrollo sostenible, por el talento local, por la igualdad de oportunidades. Nos compromete a seguir generando valor, no solo económico, sino también social y cultural», explicaba ante un nutrido público que celebró su intervención con un sonoro aplauso dirigido al protagonista y, por extensión, a todo lo que, de forma voluntaria y expresa, representaba ayer en el claustro del Palacio de la Merced. Y es que García apostó por extender el premio en cuestión al conjunto del sector del que forma parte la compañía a la que lleva más de 35 años vinculado. «Es un privilegio, pero también una responsabilidad», insistía, «porque implica hablar en nombre de todos aquellos que cada día levantan la persiana, diseñan, fabrican, innovan, exportan, forman y sueñan». «En definitiva, de todos los que hacen que Burgos, con apenas 175.000 habitantes, tenga uno de los tejidos industriales más potentes y sólidos de España», añadía. «En tiempos inciertos, la profesionalidad y el compromiso cotizan más que nunca». Sucede, tal y como apuntaba ayer la presidenta de Edigrup, Adriana Ulibarri, en esta «era cambiante y acelerada de la comunicación». También en sectores clave como el de la automoción, donde empresas como Benteler han sabido adaptarse a los escenarios presentes y futuros. «La pluralidad de medios es una garantía irreductible para la salud democrática», aseveró la presidenta de Edigrup sin pasar por alto «los vertiginosos cambios que han traído la tecnología y las redes sociales».