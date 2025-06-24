Buscan por tierra y aire a un hombre de 82 años desaparecido en La Maluenga

Publicado por Ical Creado: Actualizado:

La Junta, a través de la Agencia de Protección Civil y Emergencias, ha desplegado un amplio dispositivo para tratar de localizar a un hombre de 82 años desaparecido en La Maluenga, localidad del municipio leonés de Santa Colomba de Somoza.

El Centro Coordinador de Emergencias de Protección Civil dirige esta búsqueda que comenzó tras una llamada recibida a las 22.53 horas de ayer que alertó de que el hombre había sido visto por última vez a las ocho de la mañana.

La Agencia de Protección Civil y Emergencias activó el Puesto de Mando Avanzado (PMA) en la base de incendios de la Junta de Rabanal del Camino, muy próximo a la zona de búsqueda. También se movilizado la Unidad de Apoyo Logístico en Emergencias (UALE), el técnico del Centro Coordinador de Emergencias de Protección Civil (CCE), el Grupo de Rescate y Salvamento (GRS) de la Junta, la Unidad Fénix de drones, personal de Medio Ambiente y las agrupaciones de voluntarios de protección civil de Riello, Toreno, Ponferrada, Astorga, Consejo Comarcal del Bierzo y Castropodame.

La Guardia Civil tiene desplegadas varias patrullas de Seguridad Ciudadana y está prevista la incorporación de su helicóptero a lo largo de la mañana.