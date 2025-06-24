Cierran los parques de Ponferrada ante la alerta por tormentas, viento y granizo

Un parque cerrado en Ponferrada, en una imagen de archivo.DE LA MATA

El Ayuntamiento de Ponferrada ha decretado el cierre de todos los parques y jardines públicos, como medida preventiva ante la alerta amarilla emitida por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que prevé precipitaciones, tormentas y la posibilidad de fuertes rachas de viento y granizo.

Dicha medida se mantendrá hasta la finalización de los fenómenos meteorológicos adversos, con el objetivo de garantizar la seguridad ciudadana, señalan fuentes del Consistorio.