La pelea por echar al pueblo a votar

Publicado por ICAL Valladolid Creado: Actualizado:

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, aseguró ayer que habrá “más oportunidades” en Castilla y León si el que se marcha es el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, mientras la portavoz socialista, Patricia Gómez Urbán, insistió en que no se había ganado el derecho a seguir como jefe del Ejecutivo autonómico y le pidió de nuevo que convoque elecciones anticipadas para que se pronuncien los ciudadanos.

En este último pleno del periodo de sesiones, la socialista preguntó al presidente de la Comunidad si creía que había garantizado el derecho a quedarse en Castilla y León, tras acusarlo de copiar la propuesta política al PSCyL en la ponencia política del nuevo congreso del PP, a lo que Fernández Mañueco le respondió en su primer turno que lo hacían ofreciendo los “mejores” servicios públicos de toda España, con impuestos “bajos” y “cifras récord” de empleo.

Sin embargo, la portavoz socialista insistió en que Fernández Mañueco acumula seis años como presidente sin “ni una idea”, ni tampoco «proyecto», lo que para ella le lleva a utilizar la apuesta por el derecho a quedarse del líder del PSCyL, Carlos Martínez.

A su juicio, asumiendo esa propuesta lo que hace es una “enmienda a la totalidad” a las políticas que ha emprendido en la Junta, ya que explicó supone una “contraposición” al programa del PP, que en su opinión expulsa a la gente de la Comunidad y pone “alfombra roja” al senador Javier Maroto, natural de Álava.

El presidente retomó con un ataque a los socialistas, ya que aseguró que “dónde parece difícil” quedarse es en el PSOE, “corroído por la corrupción” y donde se “humilla a las mujeres”. Además, les recordó que “apuñalaron” al exsecretario autonómico Luis Tudanca con el apoyo de Santos Cerdán, anterior secretario de Organización, y les auguró que “no han tocado fondo” y que ahora les viene “lo peor”. También, rechazó que haya habido un “plagio” en el documento político del PP que él ha coordinado junto al andaluz Juan Manuel Moreno Bonilla, cuando el “número uno” y “experto” en ello es Pedro Sánchez.

Igualmente, Fernández Mañueco reiteró que la política de la Junta es “muy clara” porque se basa en “bajar los impuestos”, en el crecimiento económico, superando la media, o que haya “más gente trabajando que nunca», junto a los “mejores servicios” de toda España. El presidente, añadió, que están entre “los primeros” en educación, los segundos en sanidad y los terceros en servicios sociales, a la espera de nuevos informes. “Creamos oportunidades”, dijo para recordar las ayudas al relevo generacional en negocios, la educación gratuita hasta los 16 años o la construcción de viviendas.

Asimismo, el presidente aprovechó la pregunta de la portavoz socialista para invitarla a que exigiera a su “jefe” y ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, el mantenimiento de las paradas del AVE en Sanabria, que advirtió ya ha provocado la marcha de una doctora de la zona.

Gómez Urbán le replicó que también podían pedirle más oncólogos para la provincia de Zamora al consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez.

«Donde parece difícil quedarse es en el PSOE, corroído por la corrupción y donde se humilla a las mujeres»