Sanidad declara no apta para el consumo el agua en Ávila

El Servicio Territorial de Sanidad de la Junta ha declarado no apta para el consumo el agua en la capital abulense, como consecuencia de las roturas que se están produciendo en la red de abastecimiento, no debiéndose, como medida preventiva, emplear el agua para beber o elaborar alimentos, según se informa desde el Ayuntamiento de Ávila. El manganeso es un parámetro indicador de la calidad del agua presente de manera habitual en la dieta humana, pero que, en exceso, puede ocasionar coloración y presencia de sedimentos en el agua de consumo, apuntan desde el Consistorio abulense.

Como medida preventiva y, según la normativa vigente, la autoridad sanitaria competente ha calificado el agua como «no apta para el consumo, no debiéndose emplear el agua de la red pública para la bebida, comida y elaboración de alimentos». Esta calificación se mantendrá hasta nuevo aviso.