Las empresas agroalimentarias de CyL podrán sumarse a ferias sin coste alguno

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, anunció ayer que las empresas agroalimentarias de la Comunidad podrán participar «sin coste alguno» en los principales salones y ferias del sector durante el año 2026. Una nueva línea de apoyo, que será publicada mañana a través de una resolución del Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León (ITACyL) con el objetivo «reforzar la comercialización e impulsar la presencia internacional de los productos de calidad castellanos y leoneses». Durante su intervención, puso en valor la capacidad de las empresas del sector para abrirse camino en mercados internacionales «exigentes y complejos», subrayando que» el comercio exterior es sinónimo de crecimiento para las empresas y de empleo para los trabajadores».

En este sentido, Mañueco recordó que las exportaciones agroalimentarias de Castilla y León alcanzaron «cifras récord en 2024», con 3.485 millones de euros, y advirtió de que «nadie tiene derecho a poner en riesgo esta vía de desarrollo económico», en referencia a las amenazas derivadas de la política arancelaria internacional, en especial, precisamente por parte del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a quien no mencionó. Mañueco aseguró en su discurso que la Junta de Castilla y León «garantiza un entorno de estabilidad y respaldo firme» para el sector agroalimentario de la Comunidad. En este marco, el Ejecutivo autonómico ofrece «ayudas directas al sector, financiación específica y un ambicioso Plan de Agroindustria».

Además, refuerza la promoción exterior de las empresas de la Comunidad con nuevas ayudas para cubrir los gastos de exportación, fomenta la formación agraria y el relevo generacional en el campo, y mantiene una fiscalidad «moderada e inteligente», especialmente favorable para las familias, los emprendedores y el medio rural.

Fernández Mañueco defendió también la «calidad» de la carne producida en Castilla y León y reafirmó el «compromiso» del Ejecutivo autonómico con las empresas del sector cárnico, al tratarse de una actividad «saludable, de calidad y fundamental para la economía y el desarrollo de los pequeños municipios». Dentro del sector cárnico, que calificó como «estratégico para Castilla y León», el mandatario autonómico destacó el «protagonismo» del sector del ibérico, al que se refirió como el «diamante central en la corona de la gastronomía española». En este sentido, recalcó que la Comunidad es «líder» nacional en producción y comercialización de productos ibéricos, concentrando más de la mitad del total del país.

Embutidos Fermín

Por todo ello, agradeció la contribución que realizan compañías como Embutidos Fermín «al crecimiento económico, a la creación de empleo y a la proyección internacional de Castilla y León», subrayando que su éxito es «motivo de orgullo». Finalmente, ha ensalzó el papel de des esta compañía de La Alberca como «ejemplo de liderazgo en expansión internacional, sostenibilidad y excelencia», ya que, en sus palabras, «encarna la fortaleza de los pequeños municipios de Castilla y León, generando oportunidades, valor añadido y prestigio dentro y fuera de sus fronteras».

El presidente y consejero delegado de Embutidos Fermín, Santiago Martín, perteneciente a la segunda generación de la empresa que heredó de sus padres, recordó que, en 1995, tomaron una decisión, la de solicitar la autorización de exportación a Estados Unidos, a la que «nadie más se había atrevido». «Fuimos los más valiente y los más ignorantes por meternos en este jaleo», ironizó. En este sentido, recordó que fue una década lo que tardaron en lograrlo. «No sé cómo tuvimos esa perseverancia», dijo.

