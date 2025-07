Un incendio en Navaluenga obliga a desplegar todos los medios contra el fuego: la UME de León sale al socorro

Publicado por Ical / EFE / EF Ávila Creado: Actualizado:

El viento, el calor y la baja humedad complican las labores de extinción del incendio de Navaluenga (Ávila), declarado de nivel dos de peligrosidad y que también mantiene activada la situación operativa dos del nuevo plan Infocal. El fuego, que se originó a las 14.10 horas en una zona boscosa de La Chinita, con algunas casas diseminadas, no se ha podido controlar al cierre de esta edición.

En las labores de extinción participan 68 medios, que incluyen 9 cuadrillas, 11 autobombas, 2 bulldozer, 14 unidades helitransportadas, y 11 hidroaviones. El batallón de la UME de la base Conde de Gazola, en León, tuvo que sumarse por la tarde a unidades del Primer Batallón de Intervención de la UME con base en Torrejón para luchar contra un incendio que afecta al entorno de la localidad abulense y que ha obligado ya a desalojar como precaución una veintena de casas de una urbanización y del perímetro exterior de la población, a unos 55 kilómetros de Ávila capital, desde donde es visible el humo.

Columna de humo vista desde la ciudad de Ávila.

La Junta de Castilla y León, a través de un mensaje difundido en las redes sociales, ha pedido a los conductores que no circulen por las carreteras próximas a Navaluengacon el fin de facilitar las labores de extinción del voraz incendio. El objetivo es no entorpecer el movimiento de las cuadrillas y vehículos terrestres en sus constantes idas y venidas al escenario del fuego. El llamamiento hace especial hincapié en no circular por la carretera AV-P-417, que comunica Navaluenga con San Juan de la Nava.

El alcalde de Navaluenga, muy afectado.Ricardo Munoz Martin (Spain) www.rmestudios.com

«Nuestra prioridad es detener la llamas y proteger los núcleos urbanos de Burgohondo, Navaluenga, Navalmoral y San Juan de la Nava», precisa el aviso, en referencia a todos los municipios que rodean el escenario de un fuego que se propaga en una zona de alto valor ecológico tapizada principalmente de monte bajo.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha hecho un llamamiento a la «precaución» por la situación «de riesgo extremo» de incendios forestales, a la vez que ha agradecido la labor de los servicios de emergencia y extinción de incendios. En un mensaje en «X», Sánchez recalcó que el Gobierno se encuentra «muy pendiente» de los fuegos en Alicante y Ávila. Las condiciones son de viento de 26 km/h, con rachas de 47, temperatura de 33 ºC y humedad relativa del 13 %, que dificultan la extinción.