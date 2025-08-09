El medio rural acapara las ayudas para contratación de las mujeres

Publicado por Redacción Burgos Creado: Actualizado:

El 46 por ciento de las subvenciones que se concedieron para contratar mujeres jóvenes en sectores muy masculinizados fueron a parar a empresas del medio rural, mientras que las que se otorgan para fomentar el ascenso profesional de la mujer también fueron concedidas, en un 22 por ciento, a entidades implantadas en pequeños municipios.

Así lo destacó ayer la vicepresidenta y consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Junta, Isabel Blanco, durante su intervención en los actos conmemorativos del 90 aniversario de la empresa Hijos de Tomás Martín – Burpellet, en Doña Santos (Burgos). Una compañía de la que destacó su compromiso social con la igualdad de oportunidades y la conciliación.

«Burpellet ha incrementado del tres al 20 por ciento la presencia femenina en su plantilla en los últimos años, gracias a medidas reales como un turno de tarde especialmente diseñado para facilitar la conciliación familiar y laboral», explicó. Estas iniciativas, dijo, se alinean con las políticas autonómicas orientadas a fomentar el empleo femenino y juvenil en el medio rural, como las ayudas al ascenso profesional de mujeres.

Blanco defendió que la existencia de empresas apegadas al territorio es fundamental para el desarrollo local y la fijación de población, ya que el empleo estable y de calidad permite que los vecinos del medio rural puedan continuar viviendo en su entorno. Eso es lo que sucede con la empresa Burpellet Energía Natural – Hijos de Tomás Martín, compañía burgalesa con 120 trabajadores ubicada en la localidad de Doña Santos, de 40 habitantes, en la comarca de Pinares —si bien también cuenta con una planta en Huerta del Rey— a la que la Junta ha ayudado en su proceso de actualización y expansión en años previos.

La consejera recordó también que Castilla y León ha superado por primera vez en su historia el millón de afiliados a la Seguridad Social, un hito que refleja el buen momento económico que atraviesa la Comunidad. «La clave de este crecimiento está en el esfuerzo conjunto entre las empresas que apuestan por nuestro territorio y las políticas públicas que desarrollamos desde la Junta para crear estabilidad, seguridad jurídica y apoyo a la inversión», señaló la vicepresidenta. En ese sentido, apuntó a Burpellet como ejemplo de empresa que genera oportunidades en el medio rural, moderniza su actividad y proyecta su modelo empresarial más allá de las fronteras, informó Ical.

Isabel Blanco insistió en el compromiso firme del Gobierno presidido por Alfonso Fernández Mañueco con la creación de empleo en el medio rural, , elemental para asentar ciudadanos y luchar contra la despoblación. Para ello, recalcó, la Junta mantiene ayudas a la inversión, a la innovación e incluso a la internacionalización, con el objetivo de crear las condiciones necesarias para que las empresas puedan continuar creciendo y creando empleo incluso en los municipios más pequeños.