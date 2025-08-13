UGT alerta sobre la «preocupante» fuga de talento joven en CyL

Publicado por ICAL Valladolid Creado: Actualizado:

La Unión General de Trabajadores (UGT) en Castilla y León alerta de la «preocupante» fuga de talento joven, que se ven obligados a buscar un futuro fuera de la Comunidad, por lo que reivindicó medidas «eficaces» para conseguir la estabilidad laboral del colectivo en la autonomía. Una fuga de talento que el sindicato achacó al desempleo, la sobrecualificación, la precariedad laboral y la paralización del mercado productivo, que es «especialmente significativa» en Castilla y León. Con motivo del Día Internacional de la Juventud, la Secretaría de Igualdad y Políticas Sociales de UGTCyL recordó que Castilla y León es, tradicionalmente, exportadora de mano de obra, hasta el punto que, en términos relativos, registra una mayor salida de jóvenes hacia otras regiones del territorio español, con un balance especialmente deficitario entre la población con estudios universitarios, como consecuencia de un mercado de trabajo en el que escasean los empleos cualificados.

Precisó que los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) recogen que la población joven de Castilla y León es de 459.647 personas, el 19 por ciento de la población total que son casi cuatro puntos por debajo de la media nacional (22,8 por ciento).

Envejecimiento

El envejecimiento de la población en Castilla y León, donde una de cada cuatro personas activas tiene más de 55 años y solo el cinco por ciento de la población es menor de 25, provoca una «intensa» reducción del peso relativo de la población en edad de trabajar. En este sentido, y según los datos de Proyección de la Población que maneja el sindicato, Castilla y León experimentará en los próximos 13 años un crecimiento de la población en el grupo de mayores de 64 años (26,1 por ciento), mientras que se prevé un decrecimiento tanto en el de menores de 16 (-20,6 por ciento) como en el de 16 a 64 años (-13,5 por ciento). «Las consecuencias serán evidentes en la sostenibilidad del mercado laboral y del Estado del Bienestar», alertó el sindicato, quien añadió que esta «diáspora» será «dolorosa» y «especialmente demoledora», a nivel económico y social, cuando afecta a la población joven más formada de la historia.

Despoblación

La secretaria autonómica de Política de Igualdad y Políticas Sociales de UGT, Victoria Zumalacárregui, consideró que la pérdida de población joven altamente cualificada augura «complicaciones» a medio plazo para mantener la empleabilidad a una población marcada por un envejecimiento progresivo. «Esta fuga de talento joven impacta sobre la estructura demográfica, marcada por un fuerte proceso de despoblación, sobre el mercado de trabajo, con una tasa de actividad de las más bajas de España, y sobre la fiscalidad de la Comunidad, tanto por la inversión pública realizada para su formación y de la que se benefician los territorios de acogida, como por la pérdida de contribuyentes al sistema tributario autonómico.

La perdida de capital humano, especialmente de jóvenes altamente formados, va contra el futuro y el progreso de Castilla y León», declaró. De ahí que el sindicato reivindique una solución que realmente aporte medidas eficaces. «Esto no va de políticas de subsidios, ayudas o subvenciones» sino de ofrecer estabilidad laboral a los jóvenes, con planes de carrera que les garanticen unas condiciones laborales y salariales «dignas» que les permitan un desarrollo personal y profesional «completo». Al mismo tiempo, apostó por posibilitar el retorno de los expatriados para que, gracias a la experiencia que han acumulado, puedan potenciar a las empresas de CyL.