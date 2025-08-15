Evacúan a 300 vecinos de Salientes por el incendio de Fasgar

Publicado por Ical Creado: Actualizado:

La Subdelegación del Gobierno en León confirmó esta mañana que la Guardia Civil ha procedido a evacuar a unas 300 personas de la localidad de Salientes, en el municipio de Palacios del Sil, afectada por el incendio declarado nivel 2 del Índice de Gravedad Potencial (IGR) en la localidad de Fasgar, perteneciente a Murias de Paredes.

Por otro lado, todavía en la comaca del Bierzo, se ha cortado el tráfico la carretera LE-5228, en la subida al alto del Morredero con la LE-6312 (Bouzas), ambos en el término municipal de Ponferrada, y la LE-5228 en la localidad cabreiresa de Corporales (municipio de Truchas). Además, en la localidad de Peñalba de Santiago una patrulla de la Policía Local de Ponferrada corta el acceso de una pista forestal asfaltada hasta la LE-5228.

En cuanto a los evacuados en la provincia de León a causa del incendio registrado en Molezuelas de la Carballeda (Zamora), la Subdelegación comunicó hoy el realojo de unas 400 personas; 100 de ellas de Quintanilla de Flórez, 69 de Palacios de Jamuz, 100 de Quintana y Congosto y 140 de Herreros de Jamuz.