Mañueco a Sánchez: "Pedí abordar los incendios como temas de Estado. No se ha hecho nada"

A última hora de la tarde de este viernes, 15 de agosto, el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha publicado un post en su red social 'X', en el que explica que ha mantenido una conversación telefónica con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

En el post, el presidente del autonómico comienza diciendo que en julio de 2022, pidió "que los incendios se trataran como temas de Estado, sacarlos de la confrontación política y celebrar una Conferencia de Presidentes Monográfica. Tres años después, no se ha hecho nada", ha lamentado.

Mañueco ha continuado la conversación para informar a Sánchez del estado de la Comunidad Autónoma, de los pueblos, los heridos y los incendios, afectados también por las condiciones meteorológicas, la larga duración de los mismos, que hayan coincidido con otros en otras partes del país y que muchos podrían haber sido provocados.

"Por ello, ante estas circunstancias excepcionales, le he solicitado una respuesta excepcional por parte del Gobierno de España: Que ponga a disposición de las Comunidades Autónomas más medios del Ejército para reforzar la importante labor que ya está desarrollando los operativos autonómicos y la UME", ha concluido, explicando que también lo remitirá al Ministerio de Interior.