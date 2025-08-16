Tres carreteras permanecen cortadas en León
La Dirección General de Trabajo (DGT) ha informado de que, sobre las 12.00 horas de este sábado 16 de agosto, permanecen cortadas 11 carreteras debido a los incendios que están afectando a Castilla y León y Extremadura.
En León están afectadas la N-621 en Portilla de la Reina; la LE-164 en Yebra; y la LE-5228 en Salas de los Barrios.
En Cáceres, las carreteras cortadas son la N-630 en Aldeanueva del Camino y en Casar de Cáceres; la CC-218 en Casas del Monte; la CC-318 en Aliseda; y la CC-321 en Arroyo de la Luz.
En Zamora está cortada la ZA-102 en Barjacoba; en Salamanca, la DSA-370 en El Payo; en Ávila, la AV-500 Aldeavieja; y en Segovia, la SG-500 en Villacastín.