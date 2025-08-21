¿Cuál es la calle de Castilla y León donde los pisos valen de media 828.000 €?

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La calle más exclusiva de España para comprar vivienda se encuentra en la Costa del Sol y abarca toda la urbanización Coto Zagaleta, en el municipio de Benahavís. En ella los propietarios piden una media de 12.366.846 euros a quien quiera comprar alguna de sus lujosas viviendas, según un estudio de Idealista, el principal marketplace inmobiliario de España.

La medalla de plata de este exclusivo ranking se lo lleva la Avenida Supermaresme, en el municipio barcelonés de Sant Andreu de Llavaneres con un precio medio de 9.063.833 euros. El tercer lugar lo ocupa el Camí des Salinar, en la localidad mallorquina de Andratx, cuyas viviendas tienen un precio medio de 8.909.375 euros. El cuarto puesto corresponde a otra calle mallorquina, la de Binicaubell en Palma, con 8.848.571 euros de media, y en el quinto volvemos a la Costa del Sol ya que se encuentra la Carretera A-397, en Benahavís, con un precio medio de 8.592.000 euros.

Sin salir del litoral malagueño, en el sexto puesto se sitúa Calle Vivaldi, con un precio medio de 7.681.750 euros, y en el séptimo la Calle Albinoni, con 7.615.480 euros, ambas de Marbella. En octavo lugar volvemos a Andratx ya que las viviendas del Carrer Congre cuentan con un precio medio de 7.106.071 euros. Para cerrar el top10 tenemos sendas representantes de Marbella: la calle Wagner y sus 7.033.733 euros de media en el noveno puesto, y la urbanización Cascada de Camoján, cuyas propiedades atesoran un precio medio de 6.870.131 euros.

El estudio realizado por idealista se completa con las calles más exclusivas de cada una de las 17 comunidades autónomas españolas. Además de las 3 comunidades con calles en las 10 primeras posiciones, otras 6 autonomías tienen direcciones en las que se supera de media el millón de euros: Canarias (6.471.111 euros), Comunidad de Madrid (5.458.278 euros), Comunidad Valenciana (4.960.000 euros), Galicia (1.742.786 euros), Euskadi (1.661.214 euros) y Cantabria (1.013.894 euros).

La región más económica es Navarra, donde su calle más cara tiene un precio medio de 302.665 euros, seguida por Castilla-La Mancha (513.500 euros) y Asturias (527.898 euros).

¿Y cuál es la calle más cara de Castilla y León? Se encuentra en Valladolid y es Acera de Recoletos, donde el precio medio de la vivienda es de 828.000 euros.