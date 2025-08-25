CSIF denuncia que la Junta baja el nivel de gravedad de incendios sin criterios técnicos

Publicado por Agencias Creado: Actualizado:

El sindicato CSIF ha denunciado este lunes que la Junta de Castilla y León ha bajado el nivel de riesgo de los incendios de 2 a 1 sin tener en cuenta el criterio de los técnicos y sin responder a criterios de la extinción de los fuegos.

Una información que ha conocido a través del portal INFOCAL, dependiente de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, según han trasladado el presidente del sector de Administración General de la Junta de CSIF CyL, Agustín Argulo, acompañado por la delegada de Medioambiente y agente medioambiental, Sara Mateos, en una rueda de prensa convocada este lunes en Valladolid