La Junta activa las ayudas para autónomos y pymes y para reparar los BIC municipales

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Consejería de Industria, Comercio y Empleo ha activado este martes el procedimiento para la solicitud de las ayudas destinadas a la reconstrucción y recuperación de negocios de pymes y autónomos afectados por los incendios forestales en los sectores del comercio, artesanía y servicios. Esta línea de ayudas, que se canaliza a través de los ayuntamientos, con importes de hasta 5.000 euros por negocio afectado, forma parte de las 45 medidas iniciales aprobadas el pasado 20 de agosto y destinadas a la recuperación de las zonas afectadas por los incendios del verano del 2025, han informado fuentes de la Consejería. El principal objetivo de estas subvenciones es cubrir los gastos directamente relacionados con la recuperación y la reparación de los daños materiales causados por los incendios en los negocios de pymes y autónomos pertenecientes a los sectores de comercio, artesanía y servicios de proximidad, contribuyendo a la continuidad de la actividad y la revitalización de las localidades afectadas.

También la Consejería de Economía y Hacienda de la Junta, a través del ICECYL, ha puesto ya en marcha las líneas específicas de financiación para ayudar a los empresarios y profesionales afectados por los incendios forestales.

El objeto de las medidas es bonificar los préstamos concedidos por las entidades financieras y avalados por Iberaval a los autónomos, pymes y midcaps ubicados en las zonas afectadas por los incendios para que puedan acceder a financiación en condiciones preferentes, ha informado la Junta en nota de prensa.

Por una parte, se ha abierto una línea para autónomos y microempresas —menos de 10 empleados-, a través de la cuál se bonificará el total de los costes financieros.

A ella se suma otra línea para empresas con diez o más empleados, mediante la que se bonificará hasta el 2,5 % de los gastos financieros.

Además, la Consejería de Cultura y Turismo ha activado el procedimiento para la solicitud de las ayudas destinadas a la recuperación, adecuación y puesta en valor de los bienes patrimoniales dañados por los incendios forestales.