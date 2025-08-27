Los incendios han devastado ya 107.324 hectáreas solo en León, casi el 10% de su superficie

Publicado por EFE Valladolid Creado: Actualizado:

En Castilla y León han ardido ya casi 166.000 hectáreas, más de 107.000 de ellas en la provincia de León, por lo que esta provincia suma casi el 65% de esa extensión, según la última actualización de la estimación de los expertos que trabajan para la herramienta edu.forestry.es, elaborada a base de información satelital recopilada del Sistema Europeo de Información Sobre Incendios Forestales (EFFIS) -Copernicus-.

En concreto, la estimación preliminar, pendiente de los ajustes posteriores a medida que se incorporan datos cerrados de superficie afectada y a que la Junta de Castilla y León aporte sus cálculos, apunta a que en Castilla y León se han quemado 165.797 hectáreas de terreno, con 107.324 en León, la provincia española más afectada, al superar por poco a su vecina Ourense, con 104.317, mientras que Zamora sumaría ya 32.174, principalmente por los grandes incendios surgidos en Molezuelas y Porto, este último ya en terreno de la provincia de León.