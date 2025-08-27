Tres heridos en una colisión entre un turismo y un camión en la A-6

Publicado por Ical Creado: Actualizado:

Dos hombre de 23 y 44 años y una mujer de 25 resultaron heridos hoy en una colisión entre un turismo y un camión registrada a las 4.41 horas en el kilómetro 155 de la A-6 sentido Madrid.

El 112 informó del siniestro a Guardia Civil y a Bomberos de Diputación de Valladolid y a Emergencias sanitarias - Sacyl. Los servicios de emergencias atendieron a los tres heridos, que fueron evacuados al Hospital de Medina del Campo en ambulancia.