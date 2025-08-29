Bomberos forestales se concentran frente a las Cortes para protestar por la gestión de los incendios
Partidos, sindicatos y otras entidades se han congregado durante la mañana de este viernes
Una veintena de partidos políticos, sindicatos y organizaciones ciudadanas y vecinales convocan una concentración frente al Parlamento autonómico para exigir al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, que cese al consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, por la gestión del operativo de incendios.