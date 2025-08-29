La oposición afea a Mañueco la gestión de los incendios

Publicado por ICAL Creado: Actualizado:

La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Patricia Gómez Urbán, responsabilizó hoy al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, de las “tragedias” que son consecuencia de los incendios, con “hechos incontestables que constatan su absoluta incompetencia”, y entre los que mencionó las muertes de voluntarios en la extinción de los fuegos, las miles de hectáreas calcinadas, las viviendas y la “precarización” en la que mantiene el operativo de prevención y extinción.

Gómez Urbán inició su discurso con un “cariñoso y afectuoso saludo a familiares y amigos de los fallecidos”, que “lo dieron todo, hasta su vida, para intentar salvar su tierra”; y tuvo palabras para los bomberos y brigadistas forestales que hoy acudieron al hemiciclo para escuchar el debate del pleno extraordinario y que estaban en la puerta con una protesta. “Todos ellos han conseguido que esto no sea en vano”, dijo, para recordar a Mañueco que “no está aquí por voluntad propia, sino que no le ha quedado otro remedio”.

Le afeó al jefe del Ejecutivo que estuviera “escondido en los primeros días” de esta ola de incendios, lo que “demuestra su cobardía”, dijo, pero le advirtió que “si cree que el Parlamento es un burladero, ya puede quitarse esa idea de la cabeza”. “Hoy estamos aquí hablando de esta tragedia por su culpa; y es imposible acallar las voces de la Comunidad. Usted es el máximo responsable de las políticas de prevención, y dejó sin ejecutar el 71 por ciento del presupuesto, ya recortado en los últimos diez años por el PP”, criticó, como recoge Ical.

En este sentido, invitó a “preguntar” a los alcaldes de las zonas afectadas, como al de Villablino, Mario Rivas, “que hoy está aquí y vio quemar miles de hectáreas cuando veía cero euros en prevención”. También “se lo puede preguntar a los ganaderos, sin pasto y ganado, agricultores, apicultores, responsables de comercio, hostelería y turismo”. “A todos les ha dado la espalda, sin bajarse del coche oficial, al fresquito del aire acondicionado, mientras los trabajadores aguantaban fuera el infierno de fuego y calor”, reprochó.

También achacó a su responsabilidad que el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, “dijera aquella frase de que el operativo todo el año es un despilfarro y que los bomberos forestales no estén todo el año trabajando”. “Ellos a usted ya no le consideran su presidente”, comentó Gómez Urbán, quien lamentó el “mercadeo del operativo, con 38 empresas privadas que hacen negocio de forma insuficiente, mientras ardían Las Médulas, Picos de Europa, el Lago de Sanabria, La Alberca y Gredos y mantiene sometidos a los trabajadores en precariedad laboral”. Algunos, añadió, “no han cobrado las guardias de julio”.

“Es suya la culpa también de anteponer los intereses de su partido a Castilla y León, de resistirse a declarar el nivel 3 de alerta mientras pedía sin ton ni son más medios al Gobierno; y tenía recursos parados en bases mientras ardían los montes y un bulldozer tuviera que dejar de trabajar en Palacios del Sil para hacerse la foto con usted y Núñez Feijóo”. “Entre los castellanos y leoneses y su partido, siempre elige lo segundo”, acusó.

600.000 hectáreas

La portavoz socialista achacó, igualmente, al presidente de la Junta, de “no haber hecho su trabajo, no haber prevenido ni coordinado nada, ni defendido a los bomberos forestales y voluntarios, que lo han pagado con su vida”. “Todo sigue igual”, manifestó Gómez Urbán, quien tuvo también palabras para las “personas que lo han perdido todo, hasta sus recuerdos”. No olvidó el ámbito medio ambiental, “pues usted, señor Mañueco, no ha protegido nuestros montes”, y estimó en torno a 600.000 las hectáreas quemadas en los últimos 21 años.

“Detrás del desbarajuste no solo hay incompetencia, también soberbia, porque usted sabía que podía pasar y no hizo nada. Se lo advertimos nosotros y los profesionales, que el operativo no estaba preparado si sucedían los incendios como los de 2022, en la Culebra y Navalacruz. El mismo desastre”, detalló la procuradora socialista, quien recordó que “se impidió entonces una comisión de investigación y una proposición de ley que el PSOE había consensuado con profesionales”. Al respecto, incidió en que su grupo “lleva años denunciando el riesgo y la gravedad de esta situación y la ley de bomberos forestales”, pero “ustedes presumían de tener el mejor operativo preparado”, motivo por el que consideró que es una “vergüenza” que Suárez-Quiñones “siga siendo su consejero”.

“Ahora, en este pleno, echa la culpa a los demás, sin pudor. Cree que con sacar la chequera y volver a prometer las ayudas que no llegaron en 2022, será suficiente. Cree que los ciudadanos le perdonarán todo, con su soberbia habitual”, expuso Gómez Urbán, quien recordó que Mañueco, al principio de esta ola de incendios, “estuvo de vacaciones mientras ardía la Comunidad”, y que Suárez-Quiñones “estaba de vinos en Gijón porque tenía que comer, cuando a los bomberos les llegaban bocadillos con moho y huevos podridos”. “Si esto es todo lo que ustedes pueden hacer por Castilla y León, es mejor que se vayan”, apeló, porque “lo único que puede ofrecer el PP es cobardía, incompetencia y soberbia, siempre insultando. Solo le queda la salida de dimitir. Está inhabilitado, asuma su responsabilidad, dé ejemplo y pida perdón. Cree que son intocables ¿Tiene la conciencia tranquila, como Mazón?”, cuestionó.

Por último, vaticinó que Mañueco “volverá a esconderse y a esperar a que pase el tiempo, pero usted sale de aquí políticamente sentenciado”. “La Comunidad necesita ayudas inmediatas, una reconstrucción medioambiental, económico y social de los territorios afectados, ya muy afectados tras 40 años del Gobierno del PP. En definitiva, lo que Castilla y León necesita es un proyecto a futuro, que usted, señor Mañueco, no puede dárselo, porque usted ya es pasado”, reflexionó.

UPL cuestiona cómo se compensará el daño

Unión del Pueblo Leonés (UPL) cuestionó al presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, cómo piensa compensar con dinero la muerte de la gente, las casas quemadas, los recuerdos de los vecinos y vecinas eliminados o el dolor que sienten. Así se lo transmitió el portavoz de UPL en las Cortes de Castilla y León, Luis Mariano Santos, durante su comparecencia para explicar la ola de incendios sufrida en nuestra tierra durante el mes de agosto.

Santos quiso comenzar su intervención agradeciendo “a todos los que han trabajado” en la extinción de incendios que son los que han estado al frente del operativo y “salvado lo poco que nos queda”. “Empezó hablando de dignidad y eso hubiese sido que viniese aquí a dar explicaciones y no arrastrado por su minoría parlamentaria”, recordó.

En este sentido, incidió en que el operativo antiincendios “es insuficiente” y aquí solo tenemos cinco minutos para hablar del desastre que ha supuesto para mi tierra y seguro que nos quedarán muchos en el tintero. Pero es lo que ha sucedido en Fasgar, Orallo, Barniedo de la Reina, Castrocalbón, Castrocontrigo, La Valdería, Las Médudas, Sanabria, Riaño, Picos de Europa, Molezuelas de la Carballeda, Ciperez, Molinaseca, Garaño o La Baña, con más de 120.000 hectáreas quemadas en la Región Leonesa afectando a Parques Naturales, Reservas de la Biosfera, Parques Nacionales, Monumentos del Patrimonio de la Humanidad y evacuando a más de 13.000 personas repartidas en 150 pueblos.

“La superficie quemada es similar a lo que hubiese sido que se quemasen las nueve capitales de provincia de esta Comunidad fallida”, prosiguió el portavoz de los leonesistas y le preguntó si “no le parece triste y preocupante” que la mayoría de los vecinos y vecinas de estas zonas sientan “soledad y descoordinación de un operativo mal gestionado e insuficiente”. Y luego usted va y dice que se encuentra “satisfecho, pero cómo puede estar satisfecho, de qué”.

Santos destacó que “no es casualidad” que la Región Leonesa sea una vez más la más damnificada de esta Mancomunidad de provincias y es que en los últimos 15 años, León en 10 ocasiones y Zamora en 3 han sido las provincias con mayor daño medioambiental por incendios. “No es casualidad que hay zonas que después de 40 años de suplicio en esta Comunidad sigamos perdiendo población, mientras vaya sacando pecho por ahí con sus amigos de las editoriales y no haya sido capaz de presentar la prometida Ley frente al Reto Demográfico.

En esta línea, puso de manifiesto que toda la oposición le pide que incremente el operativo de prevención y mejore las condiciones de los trabajadores, se encuentra “regalando ingentes cantidades de dinero” a determinadas empresas que niegan un avituallamiento digno. Las mismas empresas que ahora piden trabajadores sin experiencia para enfrentar los incendios de sexta generación cuando ustedes convivieron en el gobierno con los que niegan hasta el cambio climático.

Pero, lo cierto, es que dicen que dedican 74 millones de euros a la prevención y que son pioneros, pero debe saber que “puede sacar otros 74 millones de euros” si le quita la subvención a la televisión pública que nadie ve, o rebaja la publicidad institucional o acaba con una Fundación que solo se dedica a generar identidad o de conciertos que solo sirven para que el consejero de la Presidencia se sienta importante. “Donde se demuestra la dignidad es mejorando las condiciones de los trabajadores, aumentando el dinero en prevención y extinción de incendios para que esto no vuelva a suceder”, sentenció.

Podemos pone a Mañueco como "responsable"

“Usted es el responsable directo de esta catástrofe, pero quienes les voten en las próximas elecciones de marzo serán responsables de lo que suceda”, afirmó el procurador de Unidas Podemos, Pablo Fernández, hoy durante su turno durante el pleno extaordinario sobre la gestión de los incendios.

Fernández, dentro del turno del Grupo Mixto, cargó contra la “soberbia” y el “pasotismo” del consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, que, a su juicio, debería de haber sido cesado pese a su “desfachatez” y sus “comilonas” y “desapariciones”.

El portavoz de la formación morada aseguró que Mañueco “debería dimitir”, pero “no lo va a hacer porque no tiene vergüenza, ética ni moral” y enfatizó que “le llevarán a la Fiscalía para ser sentado ante los tribunales”, dijo, como recoge Ical.

Por su parte, el procurador de Por Ávila, Pedro José Pascual, lamentó que la Junta y la Consejería de Medio Ambiente no haya sido capaces de controlar la situación, algo que no es una novedad tras los incendios de los últimos años, al dejar claro que fueron “desbordados”.

Pidió que es “hora” de dejar a un lado la “soberbia” y “cambiar las políticas” actuales, porque en el escenario que se vive en estos momentos “no sirven”. Pascual puso el foco en la “poca confianza” que genera que se hayan mantenido recursos parados, mientras se pedía más medios al Gobierno, quien incidió que “siempre es mejor prevenir, que curar”.

Por su parte, el procurador Francisco Igea comentó que a la “ola de calor le ha sustituido una ola de bochorno visto” en las Cortes, e ironizó con el carácter “inesperado” que defiende la Junta en relación a los incendios de sexta generación. De igual manera, calificó a Suárez-Quiñones de “incompetente”. “Hoy está aquí por lo que calla, no por lo que habla”.

Igea criticó que Mañueco haya cargado con toda la responsabilidad cuando “mandó a esconder al incompetente” de Suárez-Quiñones, mientras pedía medios al Gobierno y mantenía parados recursos propios, censuró.

Cargó contra los acompañantes ‘populares’ que han arropado a Fernández Mañueco en una especie de “gala”, mientras “no miran a los ojos de la gente” y “no saben” lo que han pasado los bomberos y los brigadistas. Mientras tanto, hoy “vienen para hacer una escenografía de gala”, razón por les acusó de “no tener vergüenza”.

Francisco Igea recordó que la Comunidad necesita presupuestos y acuerdo político, pero remarcó que Mañueco “no tiene ninguna de las dos cosas”, por lo que le pidió que convoque elecciones para lograr un presupuesto a la mayor brevedad posible que pueda afrontar las “desgracias” de la Comunidad. “Usted tiene un Gobierno de incompetentes y un partido se sinvergüenzas”.

Culpa al "bipartidismo"

El portavoz del Grupo Parlamentario Vox en las Cortes de Castilla y León, David Hierro, culpó hoy al bipartidismo formado por Partido Popular y PSOE de la “desaparición” del Estado en la gestión de las catástrofes y aseguró que “solo el pueblo salva al pueblo”.

En su intervención en el pleno extraordinario de hoy en el que comparecía el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, para dar cuenta del operativo desplegado por el Gobierno autonómico para atajar el fuego que ha asolado este mes de agosto al noroeste de la Comunidad, Hierro se centró en denunciar la “farsa” de la que acusó a PP y PSOE.

Y es que el portavoz de Vox afeó al PSOE por solicitar la comparecencia de Mañueco mientras hacia “lo posible por evitar” la del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el Congreso, mientras el PP solicitó esta última comparecencia mientras hacía también “lo posible por evitar” la de Mañueco en las Cortes.

“Esta es la farsa continuada del bipartidismo que lleva gobernando España 40 años”, sentenció Hierro, que recordó el ‘procés’ independentista en Cataluña, la pandemia de Covid, las inundaciones por la DANA y, ahora, los incendios de este verano para preguntarse “dónde estaba el Estado para proteger a los ciudadanos”, como recoge ical.

“No ha aparecido y es culpa del bipartidismo, que se reparte el poder de los gobiernos autonómicos y nacional desde hace 40 años”, lamentó Hierro, que frente a un Estado “desaparecido” aseguró que “aparece el pueblo”, y puso el ejemplo de un vecino de la localidad palentina de Villalba de Guardo que “decidió convocar una tropa de valientes agricultores para sacar sus tractores y perimetrar el pueblo, que se iba a quemar”.

De hecho, calificó a Mañueco como “heredero de los acuerdos del Diálogo Social de Juan Vicente Herrera” al acordar con los sindicatos, en 2022 y tras los incendios de la Sierra de la Culebra, la duplicación del presupuesto para prevención y extinción de incendios, para tres años después “conseguir la mitad del resultado”. “Si eso pasa en una empresa privada, ese señor se va a la calle”, concluyó.

Lamentó asimismo que el presidente de la Junta no haya tenido en su intervención inicial “ni el más mínimo atisbo de autocrítica” y cuestionó su oferta de escucha porque “la última vez que lo hizo, cogió el papel de nuestra propuesta de presupuestos y lo dejó tirado”.

En ese momento, Hierro entregó un sobre a uno de los ujieres de la Cámara para que entregase sus propuestas a Mañueco, que el presidente de la Junta declinó recibir, y el portavoz de Vox pidió al presidente de la Junta, para finalizar, que “trabaje el tiempo que le queda para intentar arreglar algo de lo que ha destruido”.