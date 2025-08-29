Diario de León

Los bomberos forestales se concentran ante las puertas de las Cortes, en fotos

Para exigir al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, que cese al consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones

Agencia ICAL

Publicado por
ICAL

Creado:

Actualizado:

Una veintena de partidos políticos, sindicatos y organizaciones ciudadanas y vecinales convocan una concentración frente al Parlamento autonómico para exigir al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, que cese al consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, por la gestión del operativo de incendios

Agencia ICAL

Concentración de bomberos forestales frente a las Cortes

Agencia ICAL

Concentración de bomberos forestales frente a las Cortes

Agencia ICAL

Concentración de bomberos forestales frente a las Cortes

Agencia ICAL

Concentración de bomberos forestales frente a las Cortes

Agencia ICAL

Concentración de bomberos forestales frente a las Cortes

Agencia ICAL

Concentración de bomberos forestales frente a las Cortes

Agencia ICAL

Concentración de bomberos forestales frente a las Cortes

Agencia ICAL

Concentración de bomberos forestales frente a las Cortes

Agencia ICAL

Concentración de bomberos forestales frente a las Cortes

Agencia ICAL

Concentración de bomberos forestales frente a las Cortes

Agencia ICAL

Concentración de bomberos forestales frente a las Cortes

Agencia ICAL

Concentración de bomberos forestales frente a las Cortes

Agencia ICAL

Concentración de bomberos forestales frente a las Cortes

Agencia ICAL

Concentración de bomberos forestales frente a las Cortes

Agencia ICAL

Concentración de bomberos forestales frente a las Cortes

Agencia ICAL

Concentración de bomberos forestales frente a las Cortes

Agencia ICAL

Concentración de bomberos forestales frente a las Cortes

Agencia ICAL

Concentración de bomberos forestales frente a las Cortes

Agencia ICAL

Concentración de bomberos forestales frente a las Cortes

Agencia ICAL

Concentración de bomberos forestales frente a las Cortes

Agencia ICAL

Concentración de bomberos forestales frente a las Cortes

Agencia ICAL

Concentración de bomberos forestales frente a las Cortes

Agencia ICAL

Concentración de bomberos forestales frente a las Cortes

Agencia ICAL

Concentración de bomberos forestales frente a las Cortes

Agencia ICAL

Concentración de bomberos forestales frente a las Cortes

Agencia ICAL

Concentración de bomberos forestales frente a las Cortes

Agencia ICAL

Concentración de bomberos forestales frente a las Cortes

Agencia ICAL

Concentración de bomberos forestales frente a las Cortes

Agencia ICAL

Concentración de bomberos forestales frente a las Cortes

tracking