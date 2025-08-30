Sánchez condona 3.643 M€ de deuda a CyL

Publicado por Ical / Servimedia Madrid / Valladolid Creado: Actualizado:

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, anunció ayer que el Consejo de Ministros aprobará el próximo martes, 2 de septiembre, el proyecto de ley para la condonación de la deuda de las comunidades autónomas. Castilla y León se beneficiará de una condonación de 3.643 millones de euros.

«El martes que viene llevaremos al Consejo de Ministros una iniciativa tan importante como es que se perdone deuda a las comunidades autónomas por un importe en torno a los 85.000 millones de euros», avanzó Montero en declaraciones a los medios, en Sevilla.

La propuesta contempla que el Estado asumirá 83.252 millones de euros de deuda de las comunidades autónomas de régimen común. Por tanto, Navarra y País Vasco quedan fuera de esta medida. Andalucía será la más beneficiada, con una condonación de 18.791 millone, seguida de Cataluña, con 17.104 millone. Hacienda prevé asumir 11.210 millones de euros a la Comunidad Valenciana y de 8.644 millones de euros a Madrid. Para Castilla-La Mancha, se calculó una condonación de 4.927 millonesy para Galicia, 4.010 millones de euros. Por su parte, la Región de Murcia, de 3.318 millones de euros; y Canarias, de 3.259 millones de euros. En Aragón, la condonación prevista será de 2.124 millones de euros; en Extremadura, de 1.718 millones de euros; en Baleares, de 1.714 millones de euros; en Asturias, de 1.508 millones de euros; en Cantabria, de 809 millones de euros; y en La Rioja, de 448 millones.

A pesar de las críticas que ha suscitado la quita de deuda, por partir de un acuerdo del Gobierno con ERC para Cataluña, la ministra de Hacienda insistió en que «no va a haber ningún agravio territorial ni ningún tipo de privilegio» para unas comunidades autónomas sobre otras. «Nunca, nunca antes una Administración había tenido ese planteamiento de quedarse con 85.000 millones, se dice pronto, de deuda», subrayó Montero.