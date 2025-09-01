Burgos dedica una jornada al mundo del buitre

Publicado por ICAL Creado: Actualizado:

El municipio burgalés de Huerta de Arriba, en la Sierra de la Demanda, celebróla novena edición de la Fiesta del Buitre, organizada por Grefa, para conmemorar, como cada años a primeros de septiembre, el Día Internacional de estas aves rapaces, una cita en la que se recuerda el papel fundamental de estas necrófagas en la salud de los ecosistemas, según informó Ical. A lo largo de la jornada, tanto vecinos de la comarca como visitantes llegados desde otros puntos de España, han acudido a uno de los eventos más importantes dedicados a los buitres que se celebran en toda Europa. la IX Fiesta del Buitre / Día Internacional de los Buitres ha incluido diversas interesantes actividades, todas ellas gratuitas, talleres, gincana, o liberación de aves.