La Junta avisa que la quita supondrá más deuda para CyL

El consejero de la Presidencia, Luis González Gago, advirtió ayerde que la condonación de deuda del Gobierno central a las comunidades autónomas supondrá un incremento efectivo para los castellanos y leoneses, por lo que reiteró, durante su visita al nuevo aparcamiento de la Chinchibarra en Salamanca, la oposición del Ejecutivo autonómico a esta medida.

«Al final, el Gobierno de señor Sánchez lo que hace es incrementar la deuda ciudadana. Los castellanos y leoneses, por un lado como tal castellanos y leoneses ven reducida la deuda que mantenían con las administraciones públicas, pero por otro lado se incorpora otra deuda externa, que supone que al final debamos más de lo que ya debíamos», explicó el consejero.

El consejero de la Presidencia consideró que lo que se pretende con esta medida es mantener a un Gobierno que «se sustenta en base a cesiones continuas de determinados partidos separatistas o independentistas». «Lo que queremos es un sistema de financiación que, de una vez por todas, mejore y ponga a cada comunidad autónoma donde tiene que estar, en atención a los servicios que presta y a su realidad social y territorial».

«Tengan en cuenta que en Castilla y León tenemos servicios públicos muy costosos, educación, sanidad, servicios sociales, el tema de la dispersión y de la densidad que mantenemos. Y por ello lo que hay que hacer es acometer esa financiación autonómica, que eso es lo importante. Y no, presuntamente, condonar deuda", dijo.