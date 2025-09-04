El Gobierno crea en Soria un ‘Incibe’ para las Fuerzas de Seguridad del Estado

Publicado por ICAL Soria Creado: Actualizado:

Soria contará en 2028 con el Centro de Capacidades Tecnológicas Avanzadas, denominado Numant-IA, la «nube privada y de ciberseguridad» de la Defensa en España, que quiere servir, además, para atraer nuevas industrias tecnológicas a esta provincia y que pretende crear 100 puestos de trabajo directos e indirectos «altamente cualificados y tecnológicos».

La ministra de Defensa, Margarita Robles y la secretaria de Estado de Seguridad, Amparo Valcarce, llegaron a Soria hoy en helicóptero para presentar este nuevo proyecto que propiciará una inversión de 70 millones de euros y que se ubicará en una parcela cedida por el Ayuntamiento de la capital en el polígono industrial de Valcorba.

Robles aseguró que este proyecto de «primer nivel» es clave para la seguridad y la defensa nacional y dará a luz una nube privada e independiente de datos que ofrecerá el respaldo y la resiliencia necesaria en la era de la Inteligencia Artificial.

Unas 20 personas formarán parte permanente de la plantilla de este centro que funcionará 24 horas al día y 365 días al año. A su vez, su construcción y todo lo derivado de ella, como la redacción del proyecto, generará un importante impacto económico y laboral en la ciudad, toda vez que se establece el criterio de apostar por las capacidades locales para alumbrar este espacio.

Respecto al avance de los trabajos, desde Defensa se trasladó que ya están en marcha los estudios topográficos para instalar «este centro pionero y que supone apostar por la modernización y la incorporación de sistemas de inteligencia artificial en beneficio de las Fuerzas Armadas», tal y como precisó el teniente general, José María Millán. La responsable de Defensa evidenció su orgullo por este proyecto que «es esencial para el futuro de las Fuerzas Armadas», para las que tuvo palabras de elogio, ya que son la mejor garantía de profesionalidad en misiones internacionales, en apoyo a ayuda humanitaria o en los incendios, como ha quedado claro en los incendios que han asolado León y Zamora este verano. «Por eso, se merecen lo mejor con compromiso e inversiones como esta», dijo Robles, que significó, además, la importancia de este centro para proteger las capacidades de las Fuerzas Armadas, y hacerlo, además, desde una perspectiva dual «que permita incluir a la sociedad civil».

Robles insistió en que la ciberseguridad y la ciberdefensa son claves en la agenda internacional y así queda reflejado en el Plan Industrial y Tecnológico para la Seguridad y Defensa aprobado y que es una clara apuesta del Gobierno por la modernización de las capacidades de la seguridad nacional. El nuevo centro albergará la «zona de vida» y la subterránea el centro de procesamiento de datos, un lugar «infranqueable» al contener información clasificada, según reseñó el teniente coronel, José María Millán.

Cohesión territorial

Por su parte, Amparo Valcarce, precisó que con este centro el Gobierno de Pedro Sánchez da un paso hacia el futuro con una instalación puntera ejemplo de cohesión territorial y compromiso con la generación de empleo de calidad en lugares con desequilibrio poblacional.

“La ciberseguridad se ha convertido en una preocupación en toda Europa y el mundo. Por eso, este centro está alineado con el Libro Blanco de la defensa de la UE y supone un polo de atracción de talento y el establecimiento de sinergias con universidades, entre otros. Es, por tanto, un ejemplo de cómo la Defensa permite descentralizar servicios y generar oportunidades en toda la geografía nacional”, aseguró.

Asimismo, Valcarce reseñó que el proyecto nace por el reto que supone abordar la ciberseguridad no solo para España sino también para la UE y para la OTAN. “Es un proyecto en sintonía con las necesidades de nuestras fuerzas armadas en materia de transformación digital, automatización, inteligencia artificial y protección de infraestructuras críticas. Soria ha sido elegida para acoger esta instalación y esa decisión no es fruto del azar, sino que es un compromiso firme con el reequilibrio territorial ante el desafío demográfico. La implantación del Centro Numant-IA en Soria representa oportunidades económicas, industriales, tecnológicas, empleo cualificado e infraestructuras del siglo XXI”, indicó durante su alocución.

En sus instalaciones se aplicarán, según la secretaria de Estado, tecnologías emergentes y disruptivas, inteligencia artificial, ciberdefensa, análisis de datos o la automatización inteligente. En este aspecto, indicó que tiene una aplicación directa a la defensa, pero también capacidad de transferencia hacia otros sectores, y añadió que, por lo tanto, tiene también con una gran capacidad de atraer a una industria y a un segmento empresarial altamente tecnológico.

"El centro será un polo de innovación abierta que tiene que dar cabida a la colaboración público-privada, al Ministerio de Defensa, pero también a las empresas que están trabajando en el ámbito tecnológico. Aquí convivirán técnicos del Ministerio de Defensa, investigadores, universidades, centros tecnológicos, empresas altamente especializadas y sobre todo el ecosistema de seguridad y defensa que es muy intensivo en creación de empleo”, puntualizó.

Gracias a ello se crearán sinergias no sólo con las universidades de Castilla y León, que son las primeras a las que se les convocará, sino también con redes nacionales e internacionales de investigación aplicada para generar un efecto multiplicador de conocimiento, talento y oportunidades para Soria, según Valcarce.