La Guardia Civil rescata a un potro que se cayó desde 8 metros

Efectivos de la Guardia Civil rescataron en un paraje del Portillo de la Sía, cerca de Espinosa de los Monteros (Burgos), a un potro de seis meses de edad, que quedó atrapado entre un árbol y la peña desde la que se precipitó al vacío desde una altura de 8 metros, según informaron hoy fuentes de la Subdelegación del Gobierno.

Personal del Seprona y de Seguridad Ciudadana, en respuesta a la información facilitada por la Central de Servicios, se personaban en un paraje del Portillo de la Sía, cerca de Espinosa de los Monteros, donde al parecer un potro se había despeñado y permanecía atrapado. En el momento de la comparecencia, tras acceder al lugar, zona ésta de difícil aproximación por la orografía y abundante vegetación, los agentes observaron que el animal se encontraba aún con vida.

Sin embargo, permanecía inmóvil en posición invertida -cabeza abajo y con las extremidades hacia el cielo-, atrapado a los pies de la roca desde la que se había precipitado, encajado entre ésta y un árbol. Esta posición dificultaba, además, la ya complicada liberación del equino, que comenzó con una sierra manual y un hacha con las que los agentes fueron podando las ramas. Más tarde, los bomberos voluntarios de Medina de Pomar facilitaron una sierra eléctrica, lo que permitió agilizar el rescate que, minutos después, se llevó a cabo con éxito con el empleo de unas eslingas.

El animal, aturdido al permanecer horas cabeza abajo, tardó unos minutos en recuperarse e incorporarse sobre sus extremidades. Visualmente solo presentaba heridas y rozaduras de menor importancia en la cabeza y cuerpo y fue retornado junto a la madre, en presencia de la propietaria que se había personado en el lugar. El accidente podría haberse producido al resbalar o tropezar el potro cuando pastaba al borde de una peña junto a su madre, a unos 8 metros de altura.