Los montes públicos dieron unos beneficios a Soria de 12 millones de euros

Los montes públicos de Soria generaron ingresos forestales de más de 12 millones de euros durante 2024. La Comisión Territorial de Mejoras de Soria, presidida ayer por la delegada territorial de la Junta de Castilla y León, Yolanda de Gregorio, ha informado favorablemente el Plan Anual de Mejoras a realizar en los Montes de Utilidad Pública (MUP) de la provincia correspondiente a 2025 y que define las cantidades disponibles para cada tipo de actuación. Además de las obras ya previstas, el fondo permite abordar otras labores necesarias que van surgiendo en la gestión a lo largo del año y que son definidas por los técnicos responsables, de común acuerdo con las entidades propietarias de los montes. La evolución de ingresos y gastos anuales del Fondo de Mejoras ha sido muy positiva, duplicándose en los últimos diez años.

En la planificación y ejecución de los trabajos se considera prioritario garantizar el mantenimiento del máximo número posible de puestos de trabajo ligados a las empresas forestales asentadas en la provincia. Durante el año 2024 se tramitó un total de 1.388 expedientes de aprovechamiento en los montes gestionados por el Servicio Territorial de Medio Ambiente. El resultado económico de la enajenación de esos aprovechamientos y de las concesiones de uso ascendió a 12.224.161 euros. Los ingresos más importantes procedieron de las ventas de maderas y leñas, que ascendieron a 9.057.285 euros. El siguiente aprovechamiento en orden de relevancia económica directa fue la caza, con 981.029 euros.

Por su trascendencia social como fuente de empleo en el medio rural, en 2024 destacó la pujanza de la actividad resinera. Se resinaron 637.905 pinos, lo que supuso la cifra más alta desde la recuperación de resinación en la provincia en 2011.

La producción estimada de resina fue de 1.800.000 kilogramos. Los ingresos directos para los ayuntamientos propietarios por la adjudicación de las matas resineras fueron en torno a los 141.000 euros, pero lo relevante es el ingreso para los resineros, que en el año 2024 se estima en el entorno de los 2 millones de euros. En cuanto a las inversiones en los montes de UP, en 2024 la inversión directa fue de 7.100.244 euros. De ellos, 4.374.022 se financiaron con presupuestos de la Junta. El resto, 2.726.244, a través del fondo de mejoras. Las actuaciones más relevantes están relacionadas con la prevención de incendios: selvicultura preventiva y mejoras de la red de pistas forestales, imprescindibles para un rápido acceso en caso de emergencia.

La cuantía neta disponible prevista para 2025 asciende a 17.613.668 euros. Las partidas con mayor disponibilidad de gasto son las relacionadas con las intervenciones silvícolas preventivas (ejecución de limpias, clareos, desbroces, podas, ayudas a la regeneración, etc.) y con la conservación de infraestructuras, fundamentalmente de la red de pistas forestales. Para estos conceptos se destinan 3.227.900 euros y 5.891.855 euros respectivamente, lo que suponen en conjunto más de la mitad del Plan.

Cada monte de Utilidad Pública, como así establece la normativa forestal, posee un fondo de mejoras específico en el que se ingresa el 15 por ciento del valor de los aprovechamientos forestales adjudicados. Además, algunos ayuntamientos propietarios, conscientes de las necesidades y de los costes de la gestión, realizan con regularidad aportaciones voluntarias que facilitan la ejecución de los trabajos ligados a la gestión de sus propiedades forestales.

En el caso de los montes propiedad de la Comunidad de Castilla y León en la provincia de Soria, todos los ingresos derivados de aprovechamientos y concesiones retornan al fondo de mejoras para ser invertidos en los propios montes. La partida prevista para 2025 asciende a 1.339.365 euros, de la que la mayor parte se destina a labores silvícolas preventivas.