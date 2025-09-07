CyL se pone en 'modo ahorro'

Publicado por Europa Press Madrid Creado: Actualizado:

Los ciudadanos de CyL han gastado 1.160 euros de media este verano, lo que supone un 20 por ciento menos que el pasado año, y un siete por ciento menos que la media nacional, según los datos del zoom de gasto en el periodo vacacional del Observatorio Cetelem. En comparación con el verano de 2024, un 47 por ciento de los encuestados asegura que ha gastado más que el año anterior, mientras que el 28 por ciento ha reconocido que ha reducido su nivel de gasto, mientras que un 25 por ciento ha viajado con el mismo presupuesto.

Así, según estos datos, el 57 por ciento declara haber viajado este verano, lo que supone siete puntos menos que la media nacional.

Entre los encuestados en Castilla y León que sí han viajado este verano, el gasto medio ha alcanzado los 1.226 euros, un 15 por ciento menos que la media nacional y es en el alojamiento donde más gasto se ha realizado, con una media de 662 euros, mientras que el gasto en transporte ha sido de 181 euros.

Respecto al tipo de viaje que han realizado, casi ocho de cada 10 que ha ido de vacaciones este verano ha optado por un destino nacional, mientras que un 13 por ciento declara haber viajado fuera del país. Asimismo, un seis por ciento de los encuestados ha optado por ambos tipos de viaje.

La costa ha sido la principal opción para la mayoría, con un 75 por ciento de las menciones, muy por encima del turismo rural y el de ciudad con un 13 y un 22 por ciento de menciones, respectivamente. Y entre la mayoría que han ido de viaje han han salido a restaurantes durante sus vacaciones, como así lo asegura un 66 por ciento de ellos, mientras que un 34 por ciento que afirma haber ido de shopping; y otro 34 por ciento que ha ido al cine.

Un 43 por ciento declara no haber ido de viaje este verano, lo que supone siete puntos más que la meda nacional y en un 63 por ciento de los encuestados el principal motivo para no haber viajado es porque su situación económica no se lo ha permitido, seis puntos por encima de la media. Un 33 por ciento declara que su intención es ahorrar y un ocho por ciento por el encarecimiento de los alojamientos.

El gasto medio de los que no han viajado este verano se sitúa en 540 euros, un siete por ciento menos que la media nacional. El 54 por ciento de quienes no han ido de viaje la actividad que más han realizado ha sido salir de restaurantes, mientras que un 33 por ciento ha ido al cine, y un 25 por ciento de los encuestados ha realizar actividades deportivas.