Una discusión por un patinete eléctrico termina con tres heridos

Agentes de la Policía Local de Palencia recibieron un aviso del servicio de emergencias 1-1-2 sobre una pelea. Al llegar, identificaron a dos varones y una mujer con lesiones de diversa consideración. Según las primeras investigaciones, el conflicto se originó cuando uno de los implicados recriminó al hijo de otro por circular con un vehículo de movilidad personal (VMP) en una zona peatonal, según indica el parte de sucesos.

Los agentes informaron a los involucrados de sus derechos y estos se trasladaron por sus propios medios a un centro sanitario para recibir atención médica y realizar los correspondientes partes de lesiones.

Además, efectivos de la Unidad de Medio Ambiente intervinieron tras recibir un aviso sobre un perro suelto que se abalanzó sobre otro can que era conducido atado por su propietaria, causando la caída de esta al suelo.