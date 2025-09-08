CyL: más coches por habitante pero con menos eléctricos circulando

Publicado por GERARD FRAGEDA (ICAL) Bruselas Creado: Actualizado:

La Comunidad es una de las comunidades que tiene más coches por habitante, pero una de las autonomías con menos porcentaje de vehículos eléctricos sobre el total. Según el informe del instituto de estadística de la Comisión Europea, el Eurostat, en 2023 se contabilizaron 604 coches por cada 1.000 habitantes, de los que solo un 0,23 por ciento eran eléctricos.

CyL es una de las comunidades con más vehículos registrados por habitante, sólo superada por la Comunidad de Madrid, una excepción en referencia a otras capitales europeas y llega hasta 614 coches por 1.000 habitantes, mientras Extremadura y Galicia registran 631 y 613, respectivamente. De hecho, estas son las únicas de la España peninsular que superan los 600 vehículos por cada 1.000 personas. Las Islas Canarias y las Baleares también llegan a los 609 y 632. Por contra, hay otras con más densidad de población que, a pesar de tener unos de los Productos Interior Brutos (PIB) per cápita más altos de España, registran menos coches que la gran mayoría de autonomías del país. Así pues, Cataluña se encuentra en la cola y solo registra 462 coches por 1.000 habitantes y el País Vasco, 485.

La mayor parte de las regiones francesas se encuentran en índices similares a los registrados por Castilla y León, es decir, entre los 600 y 700 coches por cada 1.000 habitantes. El global de Portugal se queda en los 550, pero la parte de la antigua Alemania occidental también se encuentra en números similares a los de la Comunidad, así como la gran mayoría de regiones de Austria, República Checa, Polonia y Suiza. Por lo que respecto a Italia, la cifra en general es más elevada y alcanza en la gran mayoría de regiones los 700 o más vehículos por cada millar de habitantes, especialmente en el sur de Italia y en Sicilia, que se sitúa en los 724.

Castilla y León es una de las comunidades autónomas con menos porcentaje de vehículos eléctricos y se encuentra por debajo de la media española, que está en el 0,56 por ciento, y muy lejos de alcanzar la del global de la Unión Europea, que se sitúa cerca del 1,75 por ciento.

En cuanto al resto de Europa, no hay ninguna zona de Francia que se encuentre por debajo del 1,8 por ciento y hay partes, como la de la Provenza o París, que se sitúan justo por debajo del tres por ciento. También se encuentra en torno al tres por ciento o más toda la antigua Alemania occidental, mientras que la oriental se encuentra de media por encima del 1,5 por ciento. También registran porcentajes elevados las regiones de Dinamarca, que supera el seis por ciento, o Islandia, que sube hasta el once por ciento. En la misma línea, destacan las altas tasas de Noruega, donde existen zonas que alcanzan el 20 por ciento, y en general los países escandinavos. Por el contrario, existen regiones del sur de Europa donde apenas hay coches eléctricos, como es el caso de Sicilia o el Peloponeso, que se quedan en el 0,2 por ciento. Por el contrario, la Comunidad de Madrid, que registra una tasa del 1,3 por ciento, es la parte de España donde más porcentaje de coches eléctricos existe y le sigue Cataluña, con el 0,71 por ciento. La comunidad con una tasa más baja es Extremadura, que se queda en el 0,15 por ciento, y Andalucía, que se sitúa en el 0,25 por ciento.