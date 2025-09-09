Detenido un ladrón que se tragó la cadena de oro que robó

Publicado por ICAL Valladolid Creado: Actualizado:

Agentes de la Policía Nacional detuvieron a un presunto ladrón que llegó a ingerir una cadena de oro de la víctima durante la comisión del robo con violencia en un portal de Valladolid capital. Según el testimonio de la mujer, el agresor accedió al portal justo detrás de ella, la sujetó violentamente por el cuello y la arrojó al suelo, intentando arrancarle dos cadenas de oro, unos pendientes y un reloj. La víctima comenzó a gritar pidiendo auxilio, lo que alertó a vecinos y transeúntes, quienes intervinieron para auxiliarla y retener al agresor hasta la llegada de los agentes.

Durante el forcejeo, los objetos sustraídos quedaron esparcidos por el suelo. Uno de los testigos logró extraer una de las cadenas de la boca del agresor, mientras que la otra fue presuntamente ingerida. Los agentes localizaron en el lugar una cadena fracturada con colgante, un reloj y dos pendientes de oro, que fueron recogidos.